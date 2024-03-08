США присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей

Соединенные Штаты объявили о присоединении к Международной коалиции за возвращение украинских детей, говорится в сообщении Госдепа.

США будет заниматься возвращением детей, которых Россия незаконно вывезла во время войны

Целью является поддержка безопасного возвращения всех украинских детей, незаконно депортированных или насильственно перемещенных Россией, а также обеспечения привлечения виновных к ответственности.

Соединенные Штаты также подтвердили поддержку текста "Совместной декларации о создании Международной коалиции за возвращение украинских детей", ранее опубликованной Канадой и Украиной, а также заявили о совместной приверженности следующим принципам:

высокая важность и приоритетность обеспечения наилучших интересов ребенка, защиты прав и свобод детей в соответствии с нормами международного права в контексте вооруженной агрессии РФ;

соблюдение международного гуманитарного права и прав человека на фоне агрессивной войны РФ против Украины, в том числе путем решения проблемы незаконной депортации и перемещения украинских детей;

важность соблюдения международного права, включая Устав ООН, Женевские конвенции и Конвенцию ООН о правах ребенка.

Чем занимаются члены коалиции

Члены Международной коалиции принимают участие в поддержке справедливого разрешения ситуации с незаконно депортированными и принудительно перемещенными украинскими детьми, обещая прилагать все возможные усилия для возвращения детей.

Также они обещают содействовать оказанию всей необходимой гуманитарной, медицинской и психологической помощи детям и их семьям, пострадавшим от незаконной депортации и принудительного перемещения по России.

Мы приглашаем другие государства и международные организации присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, - говорится в заявлении США. Поделиться

Генпрокурор Украины раскритиковал бездействие ООН по депортации украинских детей Россией — Politico

Ранее сообщалось, что Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, Россия незаконно вывезена во время войны.

Почему важно посмотреть фильм «Истерзанное детство»

В 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», в котором собраны истории похищенных Россией украинских детей.

Герои документальной ленты откровенно рассказывают о том, как встретили войну, с какими преступлениями россиян столкнулись и как пытались спасти свою жизнь и жизнь близких.

Ежедневно украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть похищенных несовершеннолетних, однако дипломатия с Россией не работает, поэтому процесс очень сложный и медленный.

Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Команда Online.UA в своем новом фильме задокументировала показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.

-