США планируют увеличить дипломатический корпус в Украине
Категория
Политика
Дата публикации

США планируют увеличить дипломатический корпус в Украине

Бриджит Бринк
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Источник:  Foreign Policy

Госдеп США планирует отправить в посольство в Украине еще около 30-40 сотрудников и ослабить ограничения на их передвижение по украинской территории.

США готовится увеличить дипломатическое присутствие в Украине

По информации издания, больше года Конгресс США потребовал от администрации президента Джо Байдена увеличить дипломатическое присутствие в Украине.

Конгрессмены видят большой объем работы в Украине, в том числе надзор за американской помощью и организация визитов официальных лиц.

К тому же, американские дипломаты, присутствующие в Украине, могут свободно передвигаться только по Киеву, а для выезда за его пределы должны получать согласие Совета по национальной безопасности Белого дома.

Что известно о необходимости пополнения дипломатического корпуса США в Украине

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в посольстве США в Киеве работало около 800 человек, большинство – местные работники.

В настоящее время персонал посольства насчитывает от 100 до 200 дипломатов и военнослужащих США.

И представители посольства, и законодатели жаловались Белому дому на то, что у них не хватает ресурсов и возможностей для необходимой работы, включая Украину.

В частности, ограничения на передвижение не позволяют специалистам-подрядчикам посольства США выезжать на линию фронта, чтобы помочь отремонтировать американскую технику (украинские специалисты в некоторых случаях не могут этого делать из-за риска нарушения права интеллектуальной собственности).

Когда вступят в силу решения Белого дома, Foreign Policy не уточняет. Об увеличении персонала посольства в Киеве законодатели узнали в феврале.

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