Помощь США для Украины. Вице-канцлер Германии озвучил свой прогноз

По убеждению министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека, в Конгрессе США в конце концов разблокируют многомиллиардную помощь для Украины.

Хабек считает, что помощь США для Украины не прекратится

С комментарием на этот счет немецкий министр выступил во время визита в США.

Мое впечатление, что средства будут выделены, но это займет некоторое время, и я надеюсь, что это не будет слишком долго. Роберт Хабек Министр экономики и вице-канцлера Германии

Что важно понимать, Хабек находился в США с трехдневным визитом.

По словам журналистов, во время поездки он встретился с несколькими американскими министрами, советником президента США Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На каком этапе находится принятие помощи США для Украины

Согласно данным журналистов, в Конгрессе США уже в скором времени может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине и другим партнерам на голосование в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона.

Что важно понимать, недавно Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом.

Несмотря на это, он оставил шанс для нового двухпартийного пакета внешней помощи, где Маккол взял на себя ведущую роль в попытках доработать предложение о новом проекте и достичь консенсуса среди однопартийцев, чтобы принять пакет до конца марта или в апреле.

Американский лидер Джо Байден неоднократно призвал власти США сделать все возможное, чтобы Украина получила необходимую помощь для разгрома армии РФ.