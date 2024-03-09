Байден подписал законопроект о частичном финансировании правительства США до осени

Подписанный законопроект предусматривает финансирование в течение всего финансового года до 30 сентября департаментов и агентств федерального правительства США. Документ включает половину бюджетных законопроектов для финансирования американского правительства.
Байден подписал законопроект о финансировании правительства
Президент США Джо Байден поставил свою подпись на законопроекте о финансировании части американского правительства до конца финансового года.
Об этом сообщает Белый дом.
Спасибо лидерам Шумеру и Макконнеллу, сенаторам Мюррею и Коллинзу, спикеру Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство, — заявили в Белом доме.
Американский Конгресс планирует 22 марта принять второй пакет из оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. Этот пакет будет касаться министерств обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.
Угроза шатдауна в США
Конгресс США с сентября 2023 года не мог прийти к согласию по бюджету на 2024 финансовый год. Республиканцы потребовали сократить расходы и усилить безопасность границ.
Однако американским законодателям удавалось несколько раз согласовывать временное финансирование правительства, чтобы предотвратить шатдаун — остановку работы федеральных учреждений — и договориться о годовом финансировании.
Сегодня Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил финансирование половины правительственных учреждений до конца этого финансового года. После этого документ был передан на подпись президенту США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-