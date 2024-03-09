Байден подписал законопроект о частичном финансировании правительства США до осени

Подписанный законопроект предусматривает финансирование в течение всего финансового года до 30 сентября департаментов и агентств федерального правительства США. Документ включает половину бюджетных законопроектов для финансирования американского правительства.

Байден подписал законопроект о финансировании правительства

Президент США Джо Байден поставил свою подпись на законопроекте о финансировании части американского правительства до конца финансового года.

Об этом сообщает Белый дом.

Спасибо лидерам Шумеру и Макконнеллу, сенаторам Мюррею и Коллинзу, спикеру Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство, — заявили в Белом доме.

Американский Конгресс планирует 22 марта принять второй пакет из оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. Этот пакет будет касаться министерств обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.

Угроза шатдауна в США

Конгресс США с сентября 2023 года не мог прийти к согласию по бюджету на 2024 финансовый год. Республиканцы потребовали сократить расходы и усилить безопасность границ.

Однако американским законодателям удавалось несколько раз согласовывать временное финансирование правительства, чтобы предотвратить шатдаун — остановку работы федеральных учреждений — и договориться о годовом финансировании.

Сегодня Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил финансирование половины правительственных учреждений до конца этого финансового года. После этого документ был передан на подпись президенту США.