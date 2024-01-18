Шатдауна не будет. Сенат США принял законопроект о сокращении расходов

18 января Сенат США проголосовал за законопроект о предотвращении частичной остановки работы правительства, поскольку Конгресс спешит, чтобы направить президенту Джо Байдену временный законопроект о финансировании федеральных учреждений до начала марта.

Сенат США предотвратил шатдаун

Сенат США принял законопроект о сокращении расходов, чтобы предотвратить "шатдаун". Голосование прошло чуть более чем за 24 часа до того, как финансирование нескольких правительственных учреждений должно прекратиться.

Об этом сообщает The New York Times.

Сегодня, 18 января, Сенат принял законопроект о предотвращении частичной остановки работы правительства, поскольку Конгресс спешит, чтобы направить президенту Джо Байдену временный законопроект о финансировании федеральных учреждений до начала марта.

Голосование 77 против 18 расчистило путь для голосования в Палате представителей, которое даст законодателям больше времени для принятия законопроектов о расходах на общую сумму 1,66 трлн долл. для финансирования правительства до осени.

Этот план позволит сохранить большую часть федеральных расходов на прежнем уровне и одновременно укрепить вооруженные силы.

Нам предстоит проделать огромную работу за короткое время, чтобы подготовить серьезные законопроекты об ассигнованиях, свободные от ядовитых партийных таблеток, которые защитят ключевые инвестиции в будущее нашей страны, – заявила сенатор Петти Мюррей. Поделиться

Финансовая помощь Украине от США

Еще несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить на нужды национальной безопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд долл. из этих средств хотели предусмотреть на новое финансирование помощи Украине.

Но такой пакет не был поддержан в Конгрессе. Против выступили республиканцы. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры по охране границ от мигрантов.

Уже более месяца между республиканцами и демократами идут переговоры по компромиссу по вопросам границ.

Вчера президент Джо Байден пригласил лидеров демократов и республиканцев в Палате представителей и Сенате, чтобы обсудить свою инициативу.

Уже сегодня СМИ сообщили о том, что президент согласился усилить иммиграционную политику, как того потребовали республиканцы.