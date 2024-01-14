В Конгрессе США согласовали проект временно финансирования правительства во избежание шатдауна

Лидеры Палаты представителей и Сената американского Конгресса достигли договоренности о новом проекте временного финансирования правительства. Федеральные учреждения получат финансирование в начале марта.

В Конгрессе согласовали новый проект временного финансирования правительства США

Новая схема финансирования позволит федеральным учреждениям работать на двух разных временных интервалах, как и нынешний временный "шатдаун".

В частности, финансирование для части федеральных ведомств будет продлено до 1 марта, для других — до 8 марта.

Голосование по проекту ожидается на следующей неделе.

Новое соглашение лидеров Конгресса для предотвращения "Шатдауна"

7 января спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер большинства демократов в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис объявили о заключении предварительного соглашения, устанавливающего общий уровень расходов госбюджета США в 2024 году в объеме почти 1,66 трлн долларов. Договоренность призвана предотвратить "шатдаун" (частичное приостановление работы правительства) из-за задержки с одобрением госбюджета на текущий год.

Отдельные республиканцы в Палате представителей обсуждают вероятность отставки спикера Джонсона за предварительное соглашение о расходах.

В ноябре 2023 года, после долгих споров, Сенат поддержал законопроект о временном двухэтапном финансировании правительства во избежание "шатдауна". В документе не предусмотрена помощь Украине и Израилю. Джо Байден подписал этот документ.