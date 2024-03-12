США готують пакет військової допомоги Україні після тривалої паузи

США готують новий пакет військової допомоги на суму у 400 млн доларів після тривалої паузи.

Що відомо про новий пакет військової допомоги від США

Зазначається, що це перший пакет військової допомоги Україні від США у цьому році, оскільки Палата представників досі не розглянула запит президента Джо Байдена на фінансування додаткової допомоги у розмірі 66 млрд доларів.

За словами американських посадовців на умовах анонімності, оголошення нового пакета військової допомоги очікується вже 12 березня.

Що відомо про наміри Конгресу розглянути допомогу Україні без згоди спікера Палати представників

За інформацією журналіста видання Punchbowl News Джейка Шермана, у Палаті представників планують провести збір підписів щодо винесення на розгляд запиту на фінансування додаткової допомоги Україні без схвалення спікера, республіканця Майка Джонсона.

Сьогодні буде відкрито для підписання петицію для винесення на голосування пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона. Для голосування потрібно 218 голосів, - зазначає Шерман. Поширити

NEWS -- A discharge petition to schedule a House vote on the Senate's Ukraine-Israel-Taiwan aid bill will open for signatures TODAY. Will need 218 for a vote.



PA GOP Rep. Brian Fitzpatrick has a different petition on his own aid bill. This is a bipartisan bill



me and… — Jake Sherman (@JakeSherman) March 12, 2024

Ініціативу було запропоновано представником Республіканської партії Браяном Фіцпатріком.

Тоді він заявив, що петиція буде готова до підписання до початку березня, проте графік зсунувся.

За словами колишнього посла США в Україні директора Євразійського центру Atlantic Council Джона Гербста, це петиція про винесення проєкту на голосування без попереднього обговорення в комітетах.