США готовят новый пакет военной помощи на сумму в 400 млн долларов после продолжительной паузы.

Что известно о новом пакете военной помощи от США

Это первый пакет военной помощи Украине от США в этом году, поскольку Палата представителей до сих пор не рассмотрела запрос президента Джо Байдена на финансирование дополнительной помощи в размере 66 млрд долларов.

По словам американских чиновников на условиях анонимности, объявление нового пакета военной помощи ожидается уже 12 марта.

Что известно о намерениях Конгресса рассмотреть помощь Украине без согласия спикера Палаты представителей

По информации журналиста издания Punchbowl News Джейка Шермана, в Палате представителей планируется провести сбор подписей о вынесении на рассмотрение запроса на финансирование дополнительной помощи Украине без одобрения спикера, республиканца Майка Джонсона.

Сегодня будет открыта для подписания петиция для вынесения на голосование пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в обход спикера Джонсона. Для голосования нужно 218 голосов, – отмечает Шерман. Поделиться

NEWS -- A discharge petition to schedule a House vote on the Senate's Ukraine-Israel-Taiwan aid bill will open for signatures TODAY. Will need 218 for a vote.



PA GOP Rep. Brian Fitzpatrick has a different petition on his own aid bill. This is a bipartisan bill



me and… — Jake Sherman (@JakeSherman) March 12, 2024

Инициатива была предложена представителем Республиканской партии Брайаном Фицпатриком.

Тогда он заявил, что петиция будет готова к подписанию к началу марта, однако график сдвинулся.

По словам бывшего посла США в Украине директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Гербста, это петиция о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах.