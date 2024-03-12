США готовят новый пакет военной помощи на сумму в 400 млн долларов после продолжительной паузы.
Что известно о новом пакете военной помощи от США
Это первый пакет военной помощи Украине от США в этом году, поскольку Палата представителей до сих пор не рассмотрела запрос президента Джо Байдена на финансирование дополнительной помощи в размере 66 млрд долларов.
По словам американских чиновников на условиях анонимности, объявление нового пакета военной помощи ожидается уже 12 марта.
Что известно о намерениях Конгресса рассмотреть помощь Украине без согласия спикера Палаты представителей
По информации журналиста издания Punchbowl News Джейка Шермана, в Палате представителей планируется провести сбор подписей о вынесении на рассмотрение запроса на финансирование дополнительной помощи Украине без одобрения спикера, республиканца Майка Джонсона.
Инициатива была предложена представителем Республиканской партии Брайаном Фицпатриком.
Тогда он заявил, что петиция будет готова к подписанию к началу марта, однако график сдвинулся.
По словам бывшего посла США в Украине директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Гербста, это петиция о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах.
Таких петиций с 1931 года было 26, и только дважды приняли законы
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