Кредит США для України. Держдеп відповів на пропозицію Конгресу

Республіканців у Конгресі наполягають на тому, щоб США надали Україні невійськову допомогу як позику. На ці заклики уже відреагував Державний департамент Штатів.

Держдеп відкинув ідею кредиту для України

З коментарем з цього приводу виступив спікер Держдепу США Метью Міллер.

Ми не вважаємо, що обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом, коли вона намагається відродити свою економіку, — а це, зрештою, найкращий спосіб для неї, щоб стати на власні ноги та захистити себе без допомоги інших країн — є доречним кроком у цей час. Метью Міллер Речник Держдепу США

Варто зазначити, що шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен поки цю ідею жодним чином не коментував.

Допомога США для України. Що наразі відомо

Нещодавно стало відомо, що речник Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців активно працюють над створенням власного пакета допомоги Україні.

Як стверджують журналісти, наразі вони обговорюють пропозицію щодо розгляду частини невійськової допомоги як кредиту.

Цю інформацію ЗМІ підтвердили очільник Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол та сенатор від республіканців Ліндсі Грем.

Маккол також запевняє, цей план також може мати "щедру систему погашення", щоб допомогти Україні.

На переконання республіканця Ліндсі Грем, пропозиція колишнього президента США Дональда Трампа про перетворення частини допомоги Києву на кредит допоможе розблокувати Палату представників.

Також з’явилася інформація про те, що демократи в Палаті представників США готують спробу обійти спікера-республіканця Майка Джонсона, щоб змусити його поставити на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 мільярдів доларів.