Журналісти розкрили подробиці нового пакету військової допомоги від США
Категорія
Політика
Дата публікації

Журналісти розкрили подробиці нового пакету військової допомоги від США

Джо Байден
Джерело:  Politico

Журналісти видання Politico дізнались про зміст нового пакета військової допомоги Україні від США на суму в 300 млн доларів. 

Що відомо про зміст нового пакету військової допомоги Україні від США

За інформацією журналістки видання Лари Селігман із посиланням на радника президента Джо Байдена Джейка Саллівана, у новий пакет допомоги увійшли:

  • перехоплюючі зенітні ракети;

  • боєприпаси для HIMARS;

  • артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково-фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення;

  • 105-мм артилерійські снаряди;

  • 84 протитанкові комплекси.

Що у США роблять для схвалення допомоги Україні

У Пентагоні повідомили, що в новий пакет допомоги увійдуть ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, боєприпаси для ППО, а також снаряди калібру 155 мм.

У той же час демократи у Палаті представників розпочали збір підписів, щоб винести на розгляд законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона.

Прес-секретар конгресмена Джима Макговерна повідомив, що той ініціював так звану петицію про звільнення (за голосування законопроекту за допомогою України в обхід Джонсона) та розпочав збір підписів.

Таку петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників - це більшість із усіх 435 членів нижньої палати Конгресу.

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише.

Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Глава ЦРУ попередив про наслідки у разі відмови США у допомозі Україні
Сенат США
Вільям Бернс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США готують пакет військової допомоги Україні після тривалої паузи
Джо Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає ATACMS у новому пакеті допомоги від США — Politico
ракети ATACMS

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?