Журналісти видання Politico дізнались про зміст нового пакета військової допомоги Україні від США на суму в 300 млн доларів.
Що відомо про зміст нового пакету військової допомоги Україні від США
За інформацією журналістки видання Лари Селігман із посиланням на радника президента Джо Байдена Джейка Саллівана, у новий пакет допомоги увійшли:
перехоплюючі зенітні ракети;
боєприпаси для HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково-фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення;
105-мм артилерійські снаряди;
84 протитанкові комплекси.
Що у США роблять для схвалення допомоги Україні
У Пентагоні повідомили, що в новий пакет допомоги увійдуть ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, боєприпаси для ППО, а також снаряди калібру 155 мм.
У той же час демократи у Палаті представників розпочали збір підписів, щоб винести на розгляд законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона.
Прес-секретар конгресмена Джима Макговерна повідомив, що той ініціював так звану петицію про звільнення (за голосування законопроекту за допомогою України в обхід Джонсона) та розпочав збір підписів.
Таку петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників - це більшість із усіх 435 членів нижньої палати Конгресу.
Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише.
Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент.
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