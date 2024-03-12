Журналісти видання Politico дізнались про зміст нового пакета військової допомоги Україні від США на суму в 300 млн доларів.

Що відомо про зміст нового пакету військової допомоги Україні від США

За інформацією журналістки видання Лари Селігман із посиланням на радника президента Джо Байдена Джейка Саллівана, у новий пакет допомоги увійшли:

перехоплюючі зенітні ракети;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково-фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення;

105-мм артилерійські снаряди;

84 протитанкові комплекси.

Що у США роблять для схвалення допомоги Україні

У Пентагоні повідомили, що в новий пакет допомоги увійдуть ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, боєприпаси для ППО, а також снаряди калібру 155 мм.

У той же час демократи у Палаті представників розпочали збір підписів, щоб винести на розгляд законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона.

Прес-секретар конгресмена Джима Макговерна повідомив, що той ініціював так звану петицію про звільнення (за голосування законопроекту за допомогою України в обхід Джонсона) та розпочав збір підписів.

Таку петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників - це більшість із усіх 435 членів нижньої палати Конгресу.

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише.

Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент.