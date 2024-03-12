Журналисты издания Politico узнали о содержании нового пакета военной помощи Украине от США на сумму 300 млн долларов.
Что известно о содержании нового пакета военной помощи Украине от США
По информации журналистки издания Лары Селигман со ссылкой на советника президента Джо Байдена Джейка Салливана, в новый пакет помощи вошли:
перехватывающие зенитные ракеты;
боеприпасы для HIMARS;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы двойного назначения;
105-мм артиллерийские снаряды;
84 противотанковых комплекса.
Что в США делают для одобрения помощи Украине
В Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи войдут ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы ПВО, а также снаряды калибра 155 мм.
В то же время демократы в Палате представителей приступили к сбору подписей, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона.
Пресс-секретарь конгрессмена Джима Макговерна сообщил, что тот инициировал так называемую петицию об увольнении (за голосование законопроекта с помощью Украины в обход Джонсона) и приступил к сбору подписей.
Такую петицию должны подписать не менее 218 членов Палаты представителей - большинство из всех 435 членов нижней палаты Конгресса.
Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только.
Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.
Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.
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