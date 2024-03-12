Журналисты раскрыли подробности нового пакета военной помощи от США
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Политика
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Журналисты раскрыли подробности нового пакета военной помощи от США

Джо Байден
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Источник:  Politico

Журналисты издания Politico узнали о содержании нового пакета военной помощи Украине от США на сумму 300 млн долларов.

Что известно о содержании нового пакета военной помощи Украине от США

По информации журналистки издания Лары Селигман со ссылкой на советника президента Джо Байдена Джейка Салливана, в новый пакет помощи вошли:

  • перехватывающие зенитные ракеты;

  • боеприпасы для HIMARS;

  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы двойного назначения;

  • 105-мм артиллерийские снаряды;

  • 84 противотанковых комплекса.

Что в США делают для одобрения помощи Украине

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи войдут ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы ПВО, а также снаряды калибра 155 мм.

В то же время демократы в Палате представителей приступили к сбору подписей, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона.

Пресс-секретарь конгрессмена Джима Макговерна сообщил, что тот инициировал так называемую петицию об увольнении (за голосование законопроекта с помощью Украины в обход Джонсона) и приступил к сбору подписей.

Такую петицию должны подписать не менее 218 членов Палаты представителей - большинство из всех 435 членов нижней палаты Конгресса.

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только.

Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.

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