В США предупреждают о критической ситуации в Украине из-за отсутствия помощи

В материале издания отмечается, что представители Белого дома уже признают возможность того, что Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена на финансирование дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню и стоит готовиться к другим сценариям.

Без дополнительной помощи это не очень хорошо для Украины и со временем это может привести к потенциальному коллапсу. Но вот в чем суть: даже если Украина удержится, мы действительно говорим о том, что мы будем использовать бесчисленное количество жизней для того, чтобы сделать это, — объясняет один из американских чиновников. Поделиться

Между тем глава ЦРУ Уильям Бернс во время выступления перед представителями Сената США отметил, что без поддержки Вашингтона в этом году Украина может понести значительные территориальные потери.

При этом авторы материала отмечают, что в Белом доме избегают обсуждения альтернативных вариантов помощи Украине.

Но в частных разговорах они быстро смирились с перспективой того, что политическая дисфункция Вашингтона может возобладать, или провалить пакет помощи, или принять его слишком поздно, чтобы избежать катастрофы для правительства в Киеве, — говорится в публикации. Поделиться

Между тем президент Владимир Зеленский открыто заявил, что из-за значительного сокращения запасов ракет в ПВО удары оккупационной армии РФ по Украине становятся все более разрушительными, а на фронте украинские войска нормируют артиллерийские боеприпасы.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Россия атакует Украину беспилотниками и планирует произвести 2,7 млн снарядов, что значительно превышает будущие планы США по повышению объемов оборонного производства.

Во время своего выступления в Вашингтоне, которое состоялось на прошлой неделе, она подчеркнула, что "каждый день нерешительности" на Западе приведет к большим человеческим потерям и уменьшит украинские военные перспективы.

Что в США прогнозируют Украину в случае отсутствия помощи

Американские чиновники отмечают, что в случае окончательного прекращения помощи Украине со стороны США, сценарии дальнейшего развития событий будут зависеть от способности Украины мобилизовать человеческий ресурс, успешного проведения военных тренировок на территории западных стран и морального духа армии.

Закончится ли это крахом или большими потерями остается предметом внутренних прений. Но без дополнительной и постоянной поддержки со стороны США не может быть светлого будущего для Украины, — подчеркнул один из американских чиновников. Поделиться

Однако официальные лица в США все еще признают наличие преимущества украинских военных в ведении боевых действий в обороне.

По словам аналитиков, целью украинских войск есть создание трех линий обороны на некоторых участках.

Авторы материала подчеркивают, что, по словам украинских политиков в разговорах с коллегами из США и ЕС, боеприпасы для некоторых систем ПВО могут закончиться уже до конца марта.

В Вашингтоне изучают, как Пентагон может продолжать оказывать Украине необходимую помощь.

Среди вариантов использования полномочий администрации для пожертвования вооружения из запасов США суммой до 4 миллиардов долларов.

Также издание процитировало одного из советников Владимира Зеленского, который согласился с тем, что Россия, вероятно, может добиться значительных территориальных успехов против Украины к лету, если США не окажут новой помощи.