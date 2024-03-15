Должностные лица США прогнозируют увеличение потерь Украины в развязанной Россией преступной войне из-за отсутствия помощи со стороны Вашингтона.
В США предупреждают о критической ситуации в Украине из-за отсутствия помощи
В материале издания отмечается, что представители Белого дома уже признают возможность того, что Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена на финансирование дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню и стоит готовиться к другим сценариям.
Между тем глава ЦРУ Уильям Бернс во время выступления перед представителями Сената США отметил, что без поддержки Вашингтона в этом году Украина может понести значительные территориальные потери.
При этом авторы материала отмечают, что в Белом доме избегают обсуждения альтернативных вариантов помощи Украине.
Между тем президент Владимир Зеленский открыто заявил, что из-за значительного сокращения запасов ракет в ПВО удары оккупационной армии РФ по Украине становятся все более разрушительными, а на фронте украинские войска нормируют артиллерийские боеприпасы.
По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Россия атакует Украину беспилотниками и планирует произвести 2,7 млн снарядов, что значительно превышает будущие планы США по повышению объемов оборонного производства.
Во время своего выступления в Вашингтоне, которое состоялось на прошлой неделе, она подчеркнула, что "каждый день нерешительности" на Западе приведет к большим человеческим потерям и уменьшит украинские военные перспективы.
Что в США прогнозируют Украину в случае отсутствия помощи
Американские чиновники отмечают, что в случае окончательного прекращения помощи Украине со стороны США, сценарии дальнейшего развития событий будут зависеть от способности Украины мобилизовать человеческий ресурс, успешного проведения военных тренировок на территории западных стран и морального духа армии.
Однако официальные лица в США все еще признают наличие преимущества украинских военных в ведении боевых действий в обороне.
По словам аналитиков, целью украинских войск есть создание трех линий обороны на некоторых участках.
Авторы материала подчеркивают, что, по словам украинских политиков в разговорах с коллегами из США и ЕС, боеприпасы для некоторых систем ПВО могут закончиться уже до конца марта.
В Вашингтоне изучают, как Пентагон может продолжать оказывать Украине необходимую помощь.
Среди вариантов использования полномочий администрации для пожертвования вооружения из запасов США суммой до 4 миллиардов долларов.
Также издание процитировало одного из советников Владимира Зеленского, который согласился с тем, что Россия, вероятно, может добиться значительных территориальных успехов против Украины к лету, если США не окажут новой помощи.
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