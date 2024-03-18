В Киев приехал сенатор США Линдси Грэм

В Киев с официальным визитом 18 марта прибыл американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Линдси Грэм в Киеве

Посольство США в Украине сообщило о визите сенатора.

Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией, отметили там. Поделиться

Сьогодні ми вітаємо сенатора @LindseyGrahamSC у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією. pic.twitter.com/Dm1QW2IfUQ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2024

Сенатор Грэм уже посещал Киев в январе 2023 вместе с другими коллегами-законодателями: сенаторами от Демократической партии США Элизабет Уоррен и Ричардом Блюменталем.

Линдси Грэм и поддержка Украины

Республиканец Грэм является старшим сенатором США от штата Южная Каролина. Он активно поддерживает Украину, однако отличился неоднозначными заявлениями.

К примеру, он говорил, что в Украине должны состояться выборы в 2024 году даже в условиях войны.

Также он заявлял, что предложение Дональда Трампа про помощь Украине "в кредит" поможет разблокировать пакет помощи Украине в Палате представителей США.

В феврале 2024 года издание The Hill сообщало, что работавшие с Линдси Грэмом сенаторы-республиканцы и демократы возмутились его решением пойти против пакета с внешней помощью на 95 миллиардов долларов и присоединиться к изоляционистской позиции Трампа.