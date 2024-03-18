В Киев приехал сенатор США Линдси Грэм
Категория
Политика
Дата публикации

В Киев приехал сенатор США Линдси Грэм

Линдси Грэм
Читати українською
Источник:  Посольство США в Украине

В Киев с официальным визитом 18 марта прибыл американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Линдси Грэм в Киеве

Посольство США в Украине сообщило о визите сенатора.

Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией, отметили там.

Сенатор Грэм уже посещал Киев в январе 2023 вместе с другими коллегами-законодателями: сенаторами от Демократической партии США Элизабет Уоррен и Ричардом Блюменталем.

Линдси Грэм и поддержка Украины

Республиканец Грэм является старшим сенатором США от штата Южная Каролина. Он активно поддерживает Украину, однако отличился неоднозначными заявлениями.

К примеру, он говорил, что в Украине должны состояться выборы в 2024 году даже в условиях войны.

Также он заявлял, что предложение Дональда Трампа про помощь Украине "в кредит" поможет разблокировать пакет помощи Украине в Палате представителей США.

В феврале 2024 года издание The Hill сообщало, что работавшие с Линдси Грэмом сенаторы-республиканцы и демократы возмутились его решением пойти против пакета с внешней помощью на 95 миллиардов долларов и присоединиться к изоляционистской позиции Трампа.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия, Китай и Иран стали новой "осью зла" – американский сенатор Макконнелл
Митч Макконнелл
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Будет третья мировая война. Сенатор США бьет тревогу из-за изменения политики касательно Украины
Пит Рикеттс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел разговор с американскими сенаторами о помощи Украине
Офис Президента Украины
Зеленский и американские сенаторы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?