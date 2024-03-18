У Київ приїхав сенатор США Ліндсі Грем

До Києва з офіційним візитом 18 березня прибув американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Ліндсі Грем у Києві
Посольство США в Україні повідомило про візит сенатора.
Сенатор Грем вже відвідував Київ у січні 2023 року разом з іншими колегами-законодавцями: сенаторами від Демократичної партії США Елізабет Уоррен та Річардом Блюменталем.
Ліндсі Грем та підтримка України
Республіканець Грем є старшим сенатором США від штату Південна Кароліна. Він активно підтримує Україну, однак відзначився неоднозначними заявами.
Наприклад, він казав, що в Україні мають відбутися вибори у 2024 році навіть в умовах війни.
Також він заявляв, що пропозиція Дональда Трампа про допомогу Україні “в кредит“ допоможе розблокувати пакет допомоги Україні в Палаті представників США.
У лютому 2024 року видання The Hill повідомляло, що сенатори-республіканці й демократи, які працювали із Ліндсі Гремом, обурилися його рішенням піти проти пакета із зовнішньою допомогою на 95 мільярдів доларів та приєднатися до ізоляціоністської позиції Трампа.
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