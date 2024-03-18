У Київ приїхав сенатор США Ліндсі Грем

До Києва з офіційним візитом 18 березня прибув американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Ліндсі Грем у Києві

Посольство США в Україні повідомило про візит сенатора.

Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією, — зазначили там. Поширити

Сьогодні ми вітаємо сенатора @LindseyGrahamSC у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією. pic.twitter.com/Dm1QW2IfUQ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2024

Сенатор Грем вже відвідував Київ у січні 2023 року разом з іншими колегами-законодавцями: сенаторами від Демократичної партії США Елізабет Уоррен та Річардом Блюменталем.

Ліндсі Грем та підтримка України

Республіканець Грем є старшим сенатором США від штату Південна Кароліна. Він активно підтримує Україну, однак відзначився неоднозначними заявами.

Наприклад, він казав, що в Україні мають відбутися вибори у 2024 році навіть в умовах війни.

Також він заявляв, що пропозиція Дональда Трампа про допомогу Україні “в кредит“ допоможе розблокувати пакет допомоги Україні в Палаті представників США.

У лютому 2024 року видання The Hill повідомляло, що сенатори-республіканці й демократи, які працювали із Ліндсі Гремом, обурилися його рішенням піти проти пакета із зовнішньою допомогою на 95 мільярдів доларів та приєднатися до ізоляціоністської позиції Трампа.