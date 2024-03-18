Журналісти американського видання The Atlantic припускають, що Росія купує у супутникових компаній зі США знімки для завдання ударів далекобійними ракетами по об'єктах в Україні.
Що відомо про ймовірне надання американськими компаніями супутникових знімків України Росії
Журналісти видання із посиланням на українське військове джерело зазначають, що супутник робить знімки певної території України, а після цього через кілька днів або тижнів злочинна армія РФ завдає ракетного удару.
Співрозмовник видання додав, що інколи супутник робить додаткові фото, ймовірно, для перевірки рівня завданих уражень.
Журналісти зазначають, що час від часу має місце просто збіг обставин, однак кількість дійсно підозріли випадків збільшується.
Велика кількість компаній, які роблять супутникові зображення, пропонує список архівних знімків із зазначенням дат та координат.
Автори матеріалу додають, що можна переглянути десятки тисяч зображень території України і помітити підозрілі закономірності.
У матеріалі видання зазначається, що мова йде про сотні підозрілих випадків.
Представники України зазначають, що слідкують за прольотами супутників Росії, і донедавна припускали, що сателіти союзників не будуть доступні для вигоди Росії.
Як Росія може отримувати супутникові знімки від компаній зі США
В Міноборони підозрюють, що Росія купує супутникові знімки зі США в сторонніх компаній.
Ці зображення можуть бути використані для завдання ударів по Україні.
Автори публікації підкреслюють, що найбільшими комерційними компаніями, що проводять супутникову зйомку, є Maxar і Planet.
Журналісти видання наголошують, що представники компаній відмовились повідомляти, чи фіксували вони випадки, коли Росія використовувала зроблені ними знімки.
Військовий чиновник зазначив, що у нього немає підстав вважати, що самі компанії підтримують Росію у війні. І Planet, і Maxar ведуть великий бізнес з урядом США, і навмисна допомога Росії поставить під загрозу контракти і спричинить регулювання.
За словами іншого джерела, для того, щоб зображення не потрапили до рук Росії, супутниковим компаніям доведеться контролювати не тільки те, від яких клієнтів вони приймають завдання, а й перепродаж цих зображень.
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