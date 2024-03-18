Журналісти американського видання The Atlantic припускають, що Росія купує у супутникових компаній зі США знімки для завдання ударів далекобійними ракетами по об'єктах в Україні.

Що відомо про ймовірне надання американськими компаніями супутникових знімків України Росії

Журналісти видання із посиланням на українське військове джерело зазначають, що супутник робить знімки певної території України, а після цього через кілька днів або тижнів злочинна армія РФ завдає ракетного удару.

Співрозмовник видання додав, що інколи супутник робить додаткові фото, ймовірно, для перевірки рівня завданих уражень.

Кількість збігів, коли за фото слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою, — заявляє співрозмовник видання. Поширити

Журналісти зазначають, що час від часу має місце просто збіг обставин, однак кількість дійсно підозріли випадків збільшується.

Велика кількість компаній, які роблять супутникові зображення, пропонує список архівних знімків із зазначенням дат та координат.

Автори матеріалу додають, що можна переглянути десятки тисяч зображень території України і помітити підозрілі закономірності.

У матеріалі видання зазначається, що мова йде про сотні підозрілих випадків.

РФ може купувати у компаній зі США супутникові знімки України

Представники України зазначають, що слідкують за прольотами супутників Росії, і донедавна припускали, що сателіти союзників не будуть доступні для вигоди Росії.

Приблизно шість місяців тому ми й уявити собі не могли, що приватні компанії продаватимуть супутникові знімки в чутливих районах. Але стало важко повірити, що ці збіги випадкові, — зазначає представник Міноборони України. Поширити

Як Росія може отримувати супутникові знімки від компаній зі США

В Міноборони підозрюють, що Росія купує супутникові знімки зі США в сторонніх компаній.

Ці зображення можуть бути використані для завдання ударів по Україні.

Замовити зображення у цих компаній простіше, ніж ви думаєте. Застарілі, розмиті зображення можна безкоштовно розміщувати на Картах Google. Свіжі, чіткі зображення того, що ви хочете або не хочете рознести вщент, коштують трохи дорожче. Компанії пропонують напрочуд швидкі терміни виконання робіт при витратах у кілька тисяч доларів. Більш швидкий цикл обробки і більш висока роздільна здатність підвищують вартість, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації підкреслюють, що найбільшими комерційними компаніями, що проводять супутникову зйомку, є Maxar і Planet.

Обидві надали зображення українських об'єктів, пізніше уражених російськими ракетами. Обидві підкреслили, що вони ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються постанови США, яка забороняє транзакції з Росією з початку війни. Maxar відмовився коментувати конкретні випадки замовлень на підозрілі зображення в Україні, але заявив, що "припинив усі ділові відносини з російськими організаціями, включно з реселерами, на початку березня 2022 року". Planet заявила, що займається наданням зображень "відповідальним суб'єктам, таким як уряди, організації з надання допомоги та засоби масової інформації", а також "ретельно працює, щоб уникнути можливості неправильного використання і зловживань, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Журналісти видання наголошують, що представники компаній відмовились повідомляти, чи фіксували вони випадки, коли Росія використовувала зроблені ними знімки.

Військовий чиновник зазначив, що у нього немає підстав вважати, що самі компанії підтримують Росію у війні. І Planet, і Maxar ведуть великий бізнес з урядом США, і навмисна допомога Росії поставить під загрозу контракти і спричинить регулювання.

За словами іншого джерела, для того, щоб зображення не потрапили до рук Росії, супутниковим компаніям доведеться контролювати не тільки те, від яких клієнтів вони приймають завдання, а й перепродаж цих зображень.