Журналисты американского издания The Atlantic предполагают, что Россия покупает у спутниковых компаний из США снимки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам в Украине.
Что известно о возможном предоставлении американскими компаниями спутниковых снимков Украины России
Журналисты издания со ссылкой на украинский военный источник отмечают, что спутник делает снимки определенной территории Украины, а после этого через несколько дней или недель преступная армия РФ наносит ракетный удар.
Собеседник добавил, что иногда спутник делает дополнительные фото, вероятно, для проверки уровня нанесенных поражений.
Журналисты отмечают, что время от времени имеет место просто стечение обстоятельств, однако количество действительно подозрительных случаев увеличивается.
Большое количество компаний, которые производят спутниковые изображения, предлагает список архивных снимков с указанием дат и координат.
Авторы материала добавляют, что можно посмотреть десятки тысяч изображений территории Украины и заметить подозрительные закономерности.
В материале издания отмечается, что речь идет о сотнях подозрительных случаев.
Представители Украины отмечают, что следят за пролетами спутников России, и недавно предполагали, что сателлиты союзников не будут доступны для выгоды России.
Как Россия может получать спутниковые снимки от компаний из США
В Минобороны подозревают, что Россия покупает спутниковые снимки из США у сторонних компаний.
Эти изображения могут быть использованы для нанесения ударов по Украине.
Авторы публикации подчеркивают, что крупнейшими коммерческими компаниями, производящими спутниковую съемку, являются Maxar и Planet.
Журналисты издания отмечают, что представители компаний отказались сообщать, фиксировали ли они случаи, когда Россия использовала сделанные ими снимки.
Военный чиновник отметил, что у него нет оснований полагать, что сами компании поддерживают Россию в войне. И Planet, и Maxar ведут большой бизнес с правительством США, и намеренная помощь России поставит под угрозу контракты и повлечет за собой регулирование.
По словам другого источника, для того чтобы изображения не попали в руки России, спутниковым компаниям придется контролировать не только то, от каких клиентов они принимают задачи, но и перепродажу этих изображений.
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