Журналисты американского издания The Atlantic предполагают, что Россия покупает у спутниковых компаний из США снимки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам в Украине.

Что известно о возможном предоставлении американскими компаниями спутниковых снимков Украины России

Журналисты издания со ссылкой на украинский военный источник отмечают, что спутник делает снимки определенной территории Украины, а после этого через несколько дней или недель преступная армия РФ наносит ракетный удар.

Собеседник добавил, что иногда спутник делает дополнительные фото, вероятно, для проверки уровня нанесенных поражений.

Количество совпадений, когда за фото следует удар, слишком велико, чтобы быть случайным, — заявляет собеседник издания. Поделиться

Журналисты отмечают, что время от времени имеет место просто стечение обстоятельств, однако количество действительно подозрительных случаев увеличивается.

Большое количество компаний, которые производят спутниковые изображения, предлагает список архивных снимков с указанием дат и координат.

Авторы материала добавляют, что можно посмотреть десятки тысяч изображений территории Украины и заметить подозрительные закономерности.

В материале издания отмечается, что речь идет о сотнях подозрительных случаев.

РФ может покупать у компаний из США спутниковые снимки Украины

Представители Украины отмечают, что следят за пролетами спутников России, и недавно предполагали, что сателлиты союзников не будут доступны для выгоды России.

Приблизительно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки в чувствительных районах. Но стало трудно поверить, что эти совпадения случайны, отмечает представитель Минобороны Украины. Поделиться

Как Россия может получать спутниковые снимки от компаний из США

В Минобороны подозревают, что Россия покупает спутниковые снимки из США у сторонних компаний.

Эти изображения могут быть использованы для нанесения ударов по Украине.

Заказать изображение у этих компаний проще, чем вы думаете. Устаревшие, размытые изображения можно бесплатно размещать на Картах Google. Свежие, четкие изображения того, что вы хотите или не хотите разнести вдребезги, стоят немного дороже. Компании предлагают удивительно быстрые сроки выполнения работ при затратах в несколько тысяч долларов. Более быстрый цикл обработки и более высокое разрешение повышают стоимость, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что крупнейшими коммерческими компаниями, производящими спутниковую съемку, являются Maxar и Planet.

Обе представили изображение украинских объектов, позже пораженных российскими ракетами. Обе подчеркнули, что они тщательно проверяют своих клиентов и придерживаются постановления США, запрещающего транзакции с Россией с начала войны. Maxar отказался комментировать конкретные случаи заказов на подозрительные изображения в Украине, но заявил, что "прекратил все деловые отношения с российскими организациями, включая реселлеров, в начале марта 2022 года". Planet заявила, что занимается предоставлением изображений "ответственным субъектам, таким как правительства, организации по оказанию помощи и средствам массовой информации", а также "усердно работает, чтобы избежать возможности неправильного использования и злоупотреблений, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что представители компаний отказались сообщать, фиксировали ли они случаи, когда Россия использовала сделанные ими снимки.

Военный чиновник отметил, что у него нет оснований полагать, что сами компании поддерживают Россию в войне. И Planet, и Maxar ведут большой бизнес с правительством США, и намеренная помощь России поставит под угрозу контракты и повлечет за собой регулирование.

По словам другого источника, для того чтобы изображения не попали в руки России, спутниковым компаниям придется контролировать не только то, от каких клиентов они принимают задачи, но и перепродажу этих изображений.