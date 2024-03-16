SpaceX строит шпионскую спутниковую сеть для разведки США

Космическая компания SpaceX миллиардера-предпринимателя Илона Маска строит сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведывательным агентством США.

Маск строит шпионскую спутниковую сеть

По словам источников, сеть строится бизнес-подразделением SpaceX Starshield в рамках контракта на 1,8 миллиарда долларов, подписанного в 2021 году с Национальным разведывательным управлением, разведывательным агентством, управляющим спутниками-шпионами.

Издание отмечает, что в случае успеха эта программа значительно расширит возможности американского правительства и военных быстро обнаруживать потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

Анонимные источники издания говорят, что контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательного ведомства к компании, владелец которой конфликтовал с администрацией Байдена и вызвал споры.

Reuters затруднилось определить, когда новая сеть спутников будет запущена, и не смогло выяснить, какие еще компании участвуют в программе по собственным контрактам.

Американский модуль полетел на Луну с помощью ракеты SpaceX

Еще ни один частный космический аппарат не совершал успешной посадки на поверхность Луны, но это может сделать посадочный модуль "Одиссей", созданный американской компанией Intuitive Machines. Эта миссия историческая еще и потому, что США не приземляли свои беспилотные аппараты или пилотируемые космические корабли со времен миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года.

Посадочный модуль "Одиссей" (это название первого подобного аппарата Nova-C от компании Intuitive Machines, ведь будут и другие) успешно отправился на орбиту на борту ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX 15 февраля.