SpaceX запустила космический корабль Starship Super Heavy с космодрома в Техасе
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SpaceX запустила космический корабль Starship Super Heavy с космодрома в Техасе

Starship Super Heavy
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Источник:  SpaceX

С космодрома в Техасе произошел удачный запуск самого крупного и мощного космического корабля Starship Super Heavy частной компании SpaceX.

SpaceX с третьей попытки запустила корабль Starship Super Heavy

Посредством такого корабля Илон Маск планирует отправить людей на Марс.

Первые два запуска — в апреле и ноябре 2023 года — закончились взрывами.

Starship — многоразовая 120-метровая двухступенчатая система, самая большая из когда-либо созданных. Она состоит из 70-метрового сверхтяжелого первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship.

Исходя из опыта первых двух полетов, следующая миссия с модернизированным оборудованием и программным обеспечением, вероятно, имеет все шансы на успех.

Среди основных задач, которые SpaceX будет пытаться выполнить во время третьего полета, есть проверка работы первой ступени с последующим контролируемым спуском сверхтяжелой ракеты-носителя в Мексиканский залив и отделение Starship от первой ступени с помощью "горячего вывода". Это означает зажигание двигателей, когда двигатели первой ступени тоже еще работают.

В будущем эту систему хотят задействовать для доставки грузов и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты. Кроме того, с помощью этой ракеты осенью 2026 хотят доставить людей на месяц в рамках миссии Artemis III.

Взорвавшаяся в воздухе ракета Starship серьезно повредила стартовую площадку

При старте самая большая и мощная ракета SpaceX Starship сокрушила стартовый стол в Техасе. Ожидается, что ущерб придется устранять в течение нескольких следующих месяцев.

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