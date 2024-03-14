SpaceX запустила космічний корабель Starship Super Heavy з космодрому в Техасі
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Технології
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SpaceX запустила космічний корабель Starship Super Heavy з космодрому в Техасі

Starship
Джерело:  SpaceX

З космодрому у Техасі відбувся вдалий запуск найбільшого і найпотужнішого космічного корабля Starship Super Heavy приватної компанії SpaceX.

SpaceX з третьої спроби запустила корабель Starship Super Heavy

За допомогою такого корабля Ілон Маск планує відправити людей на Марс.

Перші два запуски — у квітні та листопаді 2023 року — закінчилися вибухами.

Starship — багаторазова 120-метрова двоступенева система, найбільша з коли-небудь створених. Вона складається з 70-метрового надважкого першого ступеня Super Heavy і 50-метрового космічного корабля Starship.

Виходячи з досвіду перших двох польотів, наступна місія, з модернізованим обладнанням і програмним забезпеченням, ймовірно, має всі шанси на успіх.

Серед основних завдань, які SpaceX намагатиметься виконати під час третього польоту, є перевірка роботи першого ступеня з подальшим контрольованим спуском надважкої ракети-носія в Мексиканську затоку та відокремлення Starship від першого ступеня за допомогою “гарячого виведення”. Це означає запалювання двигунів, коли двигуни першого ступеню теж ще працюють.

У майбутньому цю систему хочуть задіяти для доправлення вантажів і людей на низьку навколоземну, сонячно-синхронну та геоперехідну орбіти. Крім того, за допомогою цієї ракети восени 2026 року хочуть доставити людей на місяць у межах місії Artemis III.

Ракета Starship, яка вибухнула в повітрі, серйозно пошкодила стартовий майданчик

При старті найбільша і найпотужніша ракета SpaceX Starship розтрощила стартовий стіл в Техасі. Очікується, що збитки доведеться усувати протягом кількох наступних місяців.

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