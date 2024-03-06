SpaceX спробує втретє запустити ракету Starship

Після того, як 3 березня SpaceX завершила випробування паливного блоку ракети Starship, успішно завантаживши на ракету понад 10 млн фунтів метану та рідкого кисню, заплановано дату нового запуску найбільшої у світі ракети.

Starship втретє запустять у космос

SpaceX запланувала новий запуск Starship.

У пості на своїй сторінці у Twitter компанія розмістила посилання, за яким можна буде спостерігати за “третім льотним випробуванням Starship”.

The third flight test of Starship could launch as soon as March 14, pending regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/yHqoWFSKdY — SpaceX (@SpaceX) March 6, 2024

Очікується, що воно розпочнеться 14 березня о 13:30 за київським часом.

Перші два польоти Starship у квітні та листопаді минулого року зрештою закінчилися невдачею, але кожен з експериментальних запусків дозволив фахівцям отримати цінні дані.

Під час другої місії чотири місяці тому перший ступінь надважкого прискорювача виконав номінальний політ, перш ніж відокремився від розгінного блоку Starship. А ракета вибухнула через кілька хвилин польоту через витік рідкого кисню з вентиляційного отвору.

Виходячи з досвіду перших двох польотів, наступна місія, з модернізованим обладнанням і програмним забезпеченням, ймовірно, має всі шанси на успіх. Серед основних завдань, які SpaceX намагатиметься виконати під час третього польоту, є перевірка роботи першого ступеня з подальшим контрольованим спуском надважкої ракети-носія в Мексиканську затоку та відокремлення Starship від першого ступеня за допомогою “гарячого виведення”. Це означає запалювання двигунів, коли двигуни першого ступеню теж ще працюють.

Також у SpaceX розраховують на вихід ракети-носія на орбіту і вимкнення двигунів, раннє випробування технології дозаправки, а також на контрольовану посадку ракети поблизу Гавайських островів після того, як вона облетить приблизно дві третини планети. Поширити

SpaceX хоче цього року почати розгортання більших супутників Starlink за допомогою Starship і збільшувати частоту польотів. Це дозволить компанії почати розробку технологій і процедур, необхідних для зберігання і передачі пального в космосі для далеких космічних місій.

SpaceX Маска виграла контракт на запуск космічної станції Airbus

Сума нової угоди не розкривається. Про створення спільного підприємства для будівництва орбітальної станції компанії домовилися в серпні 2023 року.

За словами агентства, хоча Starship все ще перебуває на стадії розробки, SpaceX уже підписала низку контрактів із замовниками на час, коли космічний корабель буде готовий до комерційної експлуатації.