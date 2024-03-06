SpaceX попытается в третий раз запустить ракету Starship

После того, как 3 марта SpaceX завершила испытание топливного блока ракеты Starship, успешно загрузив на ракету более 10 млн фунтов метана и жидкого кислорода, запланирована дата нового запуска крупнейшей в мире ракеты.

Starship третий раз запустят в космос

SpaceX запланировала новый запуск Starship.

В посте на своей странице в Twitter компания разместила ссылку, за которой можно будет наблюдать за "третьим летным испытанием Starship".

The third flight test of Starship could launch as soon as March 14, pending regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/yHqoWFSKdY — SpaceX (@SpaceX) March 6, 2024

Ожидается, что он начнется 14 марта в 13:30 по киевскому времени.

Первые два полета Starship в апреле и ноябре прошлого года, наконец, закончились неудачей, но каждый из экспериментальных запусков позволил специалистам получить ценные данные.

Во время второй миссии четыре месяца назад первую степень сверхтяжелого ускорителя совершил номинальный полет, прежде чем отделился от разгонного блока Starship. А ракета взорвалась через несколько минут полета из-за утечки жидкого кислорода из вентиляционного отверстия.

Исходя из опыта первых двух полетов, следующая миссия с модернизированным оборудованием и программным обеспечением, вероятно, имеет все шансы на успех. Среди основных задач, которые SpaceX будет пытаться выполнить во время третьего полета, есть проверка работы первой ступени с последующим контролируемым спуском сверхтяжелой ракеты-носителя в Мексиканский залив и отделение Starship от первой ступени с помощью "горячего вывода". Это означает зажигание двигателей, когда двигатели первой ступени тоже еще работают.

Также в SpaceX рассчитывают на выход ракеты-носителя на орбиту и отключение двигателей, раннее испытание технологии дозаправки, а также на контролируемую посадку ракеты вблизи Гавайских островов после того, как она облетит около двух третей планеты. Поделиться

SpaceX хочет в этом году начать развертывание более крупных спутников Starlink с помощью Starship и увеличивать частоту полетов. Это позволит компании начать разработку технологий и процедур, необходимых для хранения и передачи горючего в космосе для дальних космических миссий.

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Сумма нового соглашения не раскрывается. О создании совместного предприятия по строительству орбитальной станции компании договорились в августе 2023 года.

По словам агентства, хотя Starship все еще находится в стадии разработки, SpaceX уже подписала ряд контрактов с заказчиками на время, когда космический корабль будет готов к коммерческой эксплуатации.