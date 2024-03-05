Сотни спутников Starlink могут выйти из строя. В SpaceX назвали причину
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Технологии
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Сотни спутников Starlink могут выйти из строя. В SpaceX назвали причину

Starlink
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Компания SpaceX Илона Маска обнаружила конструктивный недостаток, который может привести к выходу из строя спутников Starlink: в результате этого руководство компании планирует в течение полугода избавиться от 100 спутников. Чтобы избавить космические корабли от угрозы, SpaceX планирует "свести" спутники с орбиты, чтобы они сгорели в атмосфере Земли. К сожалению, климатологи не в восторге от такого плана.

Сотни спутников Starlink могут выйти из строя

По словам старшего научного сотрудника Даремского университета Фионы Томсон, основная проблема состоит в том, что ученые не знают, какое влияние миллионы частиц космических спутников в атмосфере Земли могут оказать на климат планеты. Более того, ученые-атмосферики обеспокоены тем, что такой "провал космического сектора" приведет лишь к усилению климатического кризиса.

Одна исследовательская команда недавно обнаружила потенциальные разрушающие озон потенциальные металлы из космических кораблей в стратосфере — атмосферном слое, где формируются озоновые слои. В то же время, относительно "низкая околоземная орбита", где расположены спутники, контролирующие экосистемы нашей планеты, становится чрезвычайно перегруженной: только в Starlink на орбите находится более 5000 космических аппаратов.

В результате ученые пришли к выводу, что "уборка мусора" является приоритетом для космического сектора. В то же время, недавно запущенные космические аппараты также должны быть убраны с орбиты в течение 25 лет одним из двух путей:

  • перемещением вверх, в так называемую "кладбищенскую орбиту";

  • перемещением вниз, спуск в атмосферу Земли.

Спутники на низшей орбите обычно проектируются так, чтобы использовать оставшееся топливо и силу тяготения Земли для повторного входа в атмосферу. При контролируемом входе в атмосферу космический корабль входит в атмосферу в заранее установленное время и приземляется в самой отдаленной части, также известной как "кладбище космических кораблей" или точка Немо. Однако в случае неконтролируемого входа в атмосферу космические аппараты терпят естественную гибель — сгорают в земной атмосфере.

Отметим, что NASA и Европейское космическое агентство продвигают эту форму утилизации как часть философии дизайна, которая называется "проектированием ради гибели". В то же время, климатологи не в восторге от такого плана.

Воздействие на озоновый слой

Опасения ученых, изучающих атмосферный климат, основываются на 40-летних исследованиях причин образования озоновых дыр над южным и северным полюсами. Особенно широко они наблюдались в 1980-х годах.

Уже известно, что потеря озона, как правило, нанесена искусственными промышленными газами в сочетании с природными и очень высотными полярными стратосферными облаками или перламутровыми облаками. Поверхности этих эфирных облаков действуют как катализаторы, превращая безвредные химические вещества в более активные формы, способные быстро разрушать озон.

По словам соавтора нового исследования, ученого-атмосферика из Университета Пердью Дэна Чикзо, основное опасение состоит в том, что новые частицы космических кораблей в земной атмосфере могут помочь в формировании этих облаков, что приведет к еще большей потере озона. И это в то время как атмосфера Земли только начала восстанавливаться.

Еще большие опасения вызывает то, что всего несколько новых частиц могут создать больше подобных типов полярных облаков, причем как в верхних, так и нижних слоях атмосферы, где формируются перистые облака. Эти облака, как правило, пропускают солнечное тепло, а затем задерживают его на выходе — простыми словами, большое количество перистых облаков может привести к потенциальному увеличению нагрева планеты.

Чикзо также отмечает, что неофициальные данные уже показывают, что высотные облака над полюсами изменяются, однако учёные пока не понимают, чем вызваны эти изменения.

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