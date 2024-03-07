Прополз 3 км, чтобы позвонить по телефону и попросить о ремонте Starlink. Как сервис "Небограй" спасает жизнь на фронте

Редакция online.ua узнала у Олега Ковальского, какие модели Starlink лучше не покупать для военных, как усовершенствованные терминалы спасают жизнь и как присоединиться к команде "Небограй".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, бывший инженер Олег Ковальский решил создать сервис "Небограй" по ремонту и модернизации Starlink. Их команда работает для того, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную спутниковую связь на фронте. "Небограй" уже отремонтировал более 5 тысяч "старлинков" и переделал для авто более 600 терминалов.

Starlink над Украиной и три "круга ада"

Я посвятил практически всю свою карьеру телекоммуникациям. Команда "Небограя" занимается разными аспектами этой сферы. Мы предоставляем услуги по интернет-подключениям, поставку телекоммуникационного оборудования, а также предоставляем услуги технического обслуживания. Во время полномасштабного вторжения начали оказывать помощь с ремонтом оборудования, в частности, серверов для военных.

Позже я познакомился с Владимиром Степанцем, руководителем проекта "Народный Starlink". Он поделился информацией о том, что Илон Маск планирует включить Starlink над Украиной.

Мой ответ был сомнительным: “Ты, что, шутишь? У нас нужно пройти три круга ада бюрократических процедур и получить все возможные согласования и сертификации”.

Прошло немного времени, и вдруг Маск объявил, что включает Starlink над Украиной и даже предоставил определенное количество терминалов. Степанец купил несколько терминалов в Польше и передал мне во Львов. С этого началась наша дружба и "Народный Starlink".

Первые "старлинки", которые попали в Украину, я лично держал в руках во Львове. Сначала смотрел на них с особым вниманием и осторожностью. Starlink – это довольно нежный девайс, который вообще не предназначен для войны. Поэтому с первых терминалов мы "сдували пылинки", а сейчас - смеемся над тем, что уже "колем их как орехи". Олег Ковальский основатель "Небограй"

Как работает команда "Небограй"

Большой поток ремонтов начался с осени. "Старлинки" в прямом смысле начали ломать и уничтожать. Частые поломки происходили потому, что наши военные пытались прятать Starlink в ямах на поле боя, и из-за постоянных дождей их просто заливало.

Первый ремонт спутниковой связи выполнял со своим товарищем Тарасом. Потом к нам начали присоединяться мои друзья, так наша команда росла. К слову, наши ребята часто ночуют в офисе, поскольку работают до поздней ночи. Затем ложатся на небольшой диван, отдыхают до утра и снова продолжают работать. Подобные ситуации в течение недели случаются неоднократно.

Теперь в нашей команде "Небограй" всего девять человек. В среднем в течение дня производим от 20 до 100 ремонтов. Наша команда уже преодолела отметку более чем в 5 тысяч отремонтированных Starlink.

Starlink – единственное нормальное средство связи на войне

Поставки терминалов в Украину до сих пор не налажены. Один из пробелов — нежелание SpaceX активно участвовать в этом процессе. У них есть своя политика, и все на том. Когда SpaceX включили Starlink на территории Украины, они сразу сказали: “Это не для войны, сугубо помощь территориям, где уничтожена телекоммуникационная инфраструктура. И все.”

Starlink сегодня – практически единственное нормальное средство связи на войне. Единственное.

И какой выбор у нас есть? Его поломали, а он ремонтопригоден. Что лучше сделать? Отремонтировать или покупать новый и ждать его? Ну а кто сможет позволить себе ждать?

География откуда приезжает Starlink на ремонт, кроме линии фронта, которая тянется с Харьковщины до моря, абсолютно вся Украина. Мы не отказываем никому. Единственное – это стараемся фильтровать необходимость. В первую очередь пытаемся ремонтировать те "старлинки", которые приезжают непосредственно из войны. У нас таких 90%.

В Украине вдвое больше "старлинков", чем в Европе

Свежая история: две недели назад звонит мне парень через Signal и говорит, что отправил нам очередной Starlink. Я ответил, что у нас немного очередь на прием посылок. Он объяснил, что прополз три километра, чтобы мне позвонить по телефону, и попросил отремонтировать как можно быстрее, потому что они уже без связи и долго без него могут не выстоять. Вот в чем состоит важность ремонта "старлинков". Олег Ковальский основатель "Небограй"

В Украине нет ни одного бесплатного Starlink. За все платят: либо волонтеры, либо военные, которые сами себе их купили, либо иностранные доноры, правительства других стран.

Тех Starlink, которые Илон Маск отправил в Украину в начале войны, уже нет, они все давно уничтожены. Вдобавок, в Украине сейчас более 160 тысяч терминалов находится на войне. К сравнению: вся Европа вместе с Британией имеет более 80 тысяч. У нас их вдвое больше. Поделиться

Автоверсия Starlink спасла жизнь парамедикам

Мощная "фишка" специалистов нашей команды "Небограй" в превращении обычных "старлинков" в так называемые автоверсии - те терминалы, которые крепятся на крышу авто.

Мы переработали для автомобилей уже более 600 Starlink. Это очень удобно. Нацепил на крышу с помощью магнитов и уехал.

Недавно автоверсия Starlink очень помогла парамедикам вовремя унести 300-х. Поскольку у них была связь в пути, им вовремя передали другой маршрут, иначе все они могли бы уже не вернуться. Поделиться

Какая модель "старлинка" для ремонта самая дорогая?

Самая трудная для ремонта бизнес-версия Starlink — HP (high performance). Это квадратные, большие, тяжелые и неудобные устройства. Я хотел бы увидеть человека, который закупает их для армии. Эта модель стоит около 2 тысяч евро. За эти средства можно купить 5 обычных "старлинков", которые ничем не уступают по качеству.

Эти HP-шки начали появляться примерно полгода назад, и первоначально это были единичные случаи. Но потом мы узнали, что их приобретено около 3-5 тысяч для армии, что вызвало недоумение. Эта модель является неудачным выбором из-за своего веса, неудобства и высокой стоимости. Ремонт таких устройств оказался просто кошмаром. Олег Ковальский основатель "Небограй"

Наш коллега Тарас мог бы починить пять обычных терминалов связи Starlink за то время, которое потратил на ремонт HP-шок. Они тяжело разбираются и затратны в ремонте, в отличие от обычных “старлинков”.

Враг даже без Starlink имеет хорошие системы связи

Starlink уже давно есть в России. В отличие от представлений, которые нам рисуют некоторые информационные ресурсы, наша война не с аборигенами. Мы сражаемся с профессиональной армией, организованной и способной быстро адаптироваться и совершенствоваться.

Если бы это были просто аборигены, война, вероятнее всего, продолжалась гораздо меньше. Я узнал о наличии Starlink в России еще в декабре 2022 года. На нуле у них их около 3-5 тысяч, хотя официально в России Starlink не работает. Но мы не можем определить четкую зону покрытия.

Доступа к "старлинкам" у обычных солдат нет. В России существует высокий уровень цензуры в интернете. Поэтому ни одно командование никогда не позволит обычным военнослужащим, таким как буряты или другие вовлеченные в войну, пользоваться открытым интернетом и получать оттуда информацию. Они рассматривают их как пушечное мясо, "все идет по плану".

Через Starlink россияне могут получить правдивую информацию, например рекламу, отражающую их потери и прочее. Это недопустимо для военного командования России, поэтому к таким вещам имеет доступ только их командование.

Также враг даже без Starlink имеет хорошую систему связи. Мы отстаем в сфере связи, поскольку их средства электронной борьбы (РЭБ) эффективно глушат наши связные системы. В них разветвлена коммуникационная инфраструктура на линиях обороны, где уже расположены повсюду кабели.

"Небограй" учит желающих ремонтировать "старлинки"

В первую очередь мы должны наладить сферу ремонтов Starlink. Год назад мы совместно с Командованием Войск связи и кибербезопасности ВСУ проводили обучение для личного состава, направленные на то, чтобы защитники лично выполняли ремонтные работы на военных базах. Хотя учения были успешными, и многие военные проявили интерес, не все эффективно приобщились к этому в силу разных обстоятельств.

Думал, что это может снизить объем нашей работы, но, к сожалению, этого не произошло. Хотя многие военные были ознакомлены с основами ремонтных работ, не все активно занялись этой задачей. Даже если всю работу передать на военные базы, им может не хватать необходимых ресурсов и навыков. Олег Ковальский основатель "Небограй"

Однако относительно расходных материалов возникает вопрос, кто будет их закупать? Также следует учесть материалы для апгрейда и переработки Starlink, которые мы закупаем из Китая. У нас себестоимость переработки включает в себя клей, коннекторы, гнезда, и все это обходится в около 500 гривен. Однако если эти материалы покупать в Украине, а не с производства из Китая, себестоимость растет в два-три раза.

У нас в офисе всегда достаточно запчастей, рассчитанных примерно на тысячу Starlink. Конечно, часть деталей мы берем из разбитых устройств, но есть детали, которые необходимо приобрести новыми.

Кто может стать частью команды "Небограй"?

Присоединиться к команде Небограй могут люди, которые понимают элементарные аспекты электроники. У них есть шанс научиться у нас. Важно понимать, что мы не проводим онлайн-обучение, а только оффлайн, чтобы люди получали практические навыки. Онлайн-формат — это больше теория, а у нас нет на это времени, мы учим с помощью практики.

По ссылке найдете контакты команды "Небограй" по ремонту терминалов спутниковой связи Starlink.