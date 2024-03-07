Проповз 3 км, щоб зателефонувати й попросити про ремонт Starlink. Як сервіс "Небограй" рятує життя на фронті

Редакція online.ua дізналась у Олега Ковальського, які моделі Starlink краще не купувати для військових, як удосконалені термінали рятують життя та як долучитися до команди “Небограй”.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, колишній інженер Олег Ковальський вирішив створити сервіс “Небограй” з ремонту та модернізації Starlink. Їхня команда працює для того, щоб забезпечити надійний та безперебійний супутниковий зв’язок на фронті. “Небограй” вже відремонтував понад 5 тисяч “старлінків” та переробив для авто понад 600 терміналів.

Starlink над Україною та три “кола пекла”

Я присвятив практично всю свою кар'єру телекомунікаціям. Команда “Небограю” займається різними аспектами цієї сфери. Ми надаємо послуги з інтернет-підключень, постачання обладнання для телекомунікацій, а також надаємо послуги технічного обслуговування. Під час повномасштабного вторгнення почали надавати допомогу з ремонтом обладнання, зокрема серверів для військових.

Пізніше я познайомився з Володимиром Степанцем, керівником проєкту “Народний Starlink”. Він поділився інформацією стосовно того, що Ілон Маск планує ввімкнути Starlink над Україною.

Моя відповідь була сумнівною: “Ти, що, жартуєш? У нас потрібно пройти три кола пекла бюрократичних процедур та отримати всі можливі погодження та сертифікації.”

Минуло трохи часу, і раптово Маск оголосив, що вмикає Starlink над Україною та навіть надав певну кількість терміналів. Степанець придбав кілька терміналів у Польщі та передав мені до Львова. З цього почалася наша дружба та “Народний Starlink”.

Перші “старлінки”, які потрапили до України, я особисто тримав у руках у Львові. На початку дивився на них з особливою увагою та обережністю. Starlink — це досить ніжний девайс, який взагалі непризначений для війни. Тому з перших терміналів ми “здмухували пилинки”, а зараз — глузуємо з того, що вже “колемо їх як горіхи”. Олег Ковальський засновник “Небограй”

Як працює команда “Небограй”

Великий потік ремонтів почався з осені. “Старлінки” у прямому сенсі почали ламати та нищити. Часті поломки відбувались тому, що наші військові намагались ховати Starlink в ямах на полі бою, і через постійні дощі їх просто заливало.

Перші ремонти супутникового зв’язку виконував зі своїм товаришем Тарасом. Потім до нас почали доєднуватись мої друзі, так наша команда зростала. До слова, наші хлопці часто ночують в офісі, оскільки працюють до пізньої ночі. Потім лягають на невеликий диванчик, відпочивають до ранку і знову продовжують працювати. Такі ситуації протягом тижня трапляються неодноразово.

Тепер у нашій команді “Небограй” всього дев’ятеро людей. У середньому протягом дня виконуємо від 20 до 100 ремонтів. Наша команда вже подолала позначку у понад 5 тисяч відремонтованих Starlink.

Starlink — єдиний нормальний засіб зв'язку на війні

Постачання терміналів в Україну ще досі не налагоджено. Одна з прогалин — небажання SpaceX брати активну участь у цьому процесі. У них є своя політика, та й усе на тому. Коли SpaceX включили Starlink на території України, вони одразу сказали: “Це не для війни, суто допомога територіям, де знищена телекомунікаційна інфраструктура. І все.”

Starlink сьогодні — практично єдиний нормальний засіб зв'язку на війні. Єдиний.

І який вибір у нас є? Його поламали, а він ремонтопридатний. Що краще зробити? Відремонтувати чи купувати новий і чекати його? Ну, а хто зможе дозволити собі чекати?

Географія звідки приїжджає Starlink на ремонт, крім лінії фронту, яка тягнеться з Харківщини аж до моря, абсолютно вся Україна. Ми не відмовляємо нікому. Єдине — це намагаємося фільтрувати необхідність. Насамперед намагаємося ремонтувати ті “старлінки”, які приїжджають безпосередньо з війни. У нас таких 90%.

В Україні вдвічі більше “старлінків”, ніж у Європі

Свіжа історія: два тижні тому дзвонить мені хлопець через Signal і каже, що відправив нам черговий Starlink. Я відповів, що у нас трошки черга на прийом посилок. Він пояснив, що проповз три кілометри, щоб мені зателефонувати, і попросив відремонтувати якнайшвидше, бо вони вже без зв'язку і довго без нього можуть не вистояти. Ось у чому полягає важливість ремонту “старлінків”. Олег Ковальський засновник “Небограй”

В Україні немає жодного безплатного Starlink. За все платять: або волонтери, або військові, які самі собі їх купили, або іноземні донори, уряди інших країн.

Тих Starlink, які Ілон Маск відправив в Україну на початку війни, уже немає, вони всі давно знищені. На додаток, в Україні зараз понад 160 тисяч терміналів стоїть на війні. До порівняння: уся Європа разом з Британією має понад 80 тисяч. У нас їх вдвічі більше. Поширити

Автоверсія Starlink врятувала життя парамедикам

Потужна “фішка” спеціалістів нашої команди “Небограй” у перетворенні звичайних “старлінків” у так звані автоверсії — ті термінали, які кріпляться на дах авто.

Ми переробили для автомобілів уже понад 600 Starlink. Це дуже зручно. Почепив на дах за допомогою магнітів і поїхав.

Нещодавно автоверсія Starlink дуже допомогла парамедикам вчасно забрати 300-х. Оскільки в них був зв'язок у дорозі, їм вчасно передали інший маршрут, інакше всі вони могли б вже не повернутись. Поширити

Яка модель “старлінку” для ремонту найдорожча?

Найважчою для ремонту є бізнес-версія Starlink — HP (high performance). Це квадратні, великі, важкі та незручні пристрої. Я б хотів побачити людину, яка закупляє їх для армії. Ця модель, коштує близько 2 тисячі євро. За ці кошти можна купити 5 звичайних “старлінків”, які якістю нічим не поступаються.

Ці HP-шки почали з’являтись приблизно пів року тому, і спочатку це були поодинокі випадки. Але потім ми дізнались, що їх придбано близько 3-5 тисяч для армії, що викликало здивування та нерозуміння. Ця модель є невдалим вибором через свою вагу, незручність та високу вартість. Ремонт таких пристроїв виявився просто кошмаром. Олег Ковальський засновник “Небограй”

Наш колега Тарас міг би полагодити п'ять звичайних терміналів зв’язку Starlink за той час, який витратив на ремонт HP-шок. Вони важко розбираються та й витратні у ремонті, на відміну від звичайних “старлінків”.

Ворог навіть без Starlink має хороші системи зв'язку

Starlink вже давно є в Росії. На відміну від уявлень, які нам малюють деякі інформаційні ресурси, наша війна не з аборигенами. Ми воюємо з професійною армією, організованою і здатною швидко адаптуватися та вдосконалюватися.

Якби це були просто аборигени, війна, найімовірніше, тривала б набагато менше. Я дізнався про наявність Starlink в Росії ще у грудні 2022 року. На нулі у них їх близько 3-5 тисяч, хоча офіційно в Росії Starlink не працює. Але ми не можемо визначити чітку зону покриття.

Доступ до “старлінків” звичайні солдати не мають. У Росії існує високий рівень цензури в інтернеті. Тому жодне командування ніколи не дозволить звичайним військовослужбовцям, таким як буряти чи інші, що залучені у війні, користуватися відкритим інтернетом та отримувати звідти інформацію. Вони розглядають їх як гарматне м'ясо, “все йде за планом”.

Через Starlink росіяни можуть отримати правдиву інформацію, наприклад, рекламу, яка відображає їхні втрати та інше. Це неприпустимо для військового командування Росії, і тому до таких речей має доступ тільки їхнє командування.

Також ворог навіть без Starlink має хороші системи зв'язку. Ми відстаємо у сфері зв'язку, оскільки їхні засоби електронної боротьби (РЕБ) ефективно глушать наші зв'язкові системи. У них розгалужена комунікаційна інфраструктура на лініях оборони, де вже розташовані всюди кабелі.

“Небограй” навчає охочих ремонтувати “старлінки”

Першочергово ми маємо налагодити сферу ремонтів Starlink. Рік тому ми спільно з Командуванням Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ проводили навчання для особового складу, спрямовані на те, щоб захисники особисто виконували ремонтні роботи на військових базах. Хоча навчання були успішними, і багато військових виявили інтерес, не всі ефективно долучились до цього через різні обставини.

Думав, що це може зменшити обсяг нашої роботи, але, на жаль, цього не сталося. Хоча багато військових були ознайомлені з основами ремонтних робіт, не всі активно зайнялись цим завданням. Навіть якщо усю роботу передати на військові бази, їм може бракувати необхідних ресурсів та навичок. Олег Ковальський засновник “Небограй”

Проте, щодо витратних матеріалів, виникає питання, хто буде їх закуповувати? Також слід врахувати матеріали для апгрейду та перероблення Starlink, які ми закуповуємо з Китаю. У нас собівартість перероблення загалом включає клей, конектори, гнізда, і все це обходиться близько 500 гривень. Однак, якщо ці матеріали купувати в Україні, а не з виробництва з Китаю, собівартість зростає вдвічі-втричі.

У нас в офісі завжди є достатньо запчастин, розрахованих приблизно на тисячу Starlink. Звісно, частину деталей ми беремо з розбитих пристроїв, але є деталі, які необхідно придбати новими.

Хто може стати частиною команди “Небограй”?

Долучитися до команди “Небограй” можуть люди, які розуміють елементарні аспекти електроніки. Вони мають шанс навчитися у нас. Важливо розуміти, що ми не проводимо онлайн-навчання, а тільки офлайн, щоб люди отримували практичні навички. Онлайн-формат — це більше теорія, а у нас не має на це часу, ми вчимо за допомогою практики.

За посиланням знайдете контакти команди “Небограй” з ремонту терміналів супутникового зв’язку Starlink.