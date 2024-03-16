SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для розвідки США

Космічна компанія SpaceX мільярдера-підприємця Ілона Маска будує мережу з сотень супутників-шпигунів в рамках засекреченого контракту з розвідувальним агентством США.

Маск будує шпигунську супутникову мережу

За словами джерел, мережа будується бізнес-підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту на 1,8 мільярда доларів, підписаного у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке управляє супутниками-шпигунами.

Видання зазначає, що у разі успіху ця програма значно розширить можливості американського уряду і військових швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.

Анонімні джерела видання кажуть, що контракт свідчить про зростаючу довіру розвідувального відомства до компанії, власник якої конфліктував з адміністрацією Байдена і викликав суперечки.

Reuters не змогло визначити, коли нова мережа супутників буде запущена, і не змогло з'ясувати, які ще компанії беруть участь у програмі за власними контрактами.

Американський модуль полетів на Місяць за допомогою ракети SpaceX

Ще жоден приватний космічний апарат не здійснював успішної посадки на поверхню Місяця, але це може зробити посадковий модуль "Одіссей", створений американською компанією Intuitive Machines. Ця місія історична ще й тому, що США не приземляли своїх безпілотних апаратів або пілотованих космічних кораблів з часів місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

Посадковий модуль "Одіссей" (це назва першого подібного апарату Nova-C від компанії Intuitive Machines, адже будуть і інші) успішно вирушив на орбіту на борту ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX 15 лютого.