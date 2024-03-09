Появились спутниковые фото аэродрома в Таганроге после удара БПЛА
Категория
Мир
Дата публикации

Появились спутниковые фото аэродрома в Таганроге после удара БПЛА

дрон
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На свежих спутниковых фотографиях местности в Таганроге, где стоял самолет А-50, видна почерневшая крыша ангара рядом со стоянкой воздушных судов. Самолет скрылся с места дислокации — опустела стоянка возле ангара, который могли атаковать беспилотники в ночь на 9 марта.

Что посмотреть на спутниковых снимках аэродрома в Таганроге

Расследователь опубликовал два изображения из Таганрога. На первой фотографии указаны координаты точки съемки - 47.19963, 38.86614. В 100 м от этой точки стоят российские самолеты, а между ними — пустое пространство.

Второе изображение – предыдущее фото OSINT-расследователя в увеличенном виде. Автор сообщения утверждает, что крыша ангара почернела от пожара. На этом основании объясняет, что в ночь на 9 марта украинские беспилотники летели именно сюда, чтобы попасть в А-50.

Что известно об атаке на Таганрог

В ночь на 9 марта РФ оказалась под массированной атакой беспилотников. Согласно данным Минобороны России, военные объекты на территории страны-агрессора атаковали 47 летательных аппаратов со взрывчаткой. Из них 41 - направлялась именно в Ростовскую область, где расположен город Таганрог.

За видео и фото с места событий в Таганроге OSINT-расследователь установил, что минимум один взрыв произошел в 900 м от аэродрома, на котором стоял самолет ДРЛВ А-50. Место дислокации принадлежат "Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу им. Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Бериева), занимавшемуся ремонтом воздушного судна.

Кроме того, эксперты Defense Express заявили, что для атаки на объекты в Таганроге могли использовать дрон "Февраль". В сети появлялся лишь уменьшенный макет беспилотника, который по предварительным оценкам мог пролететь до 1 тыс. км и был многоцелевым.

Тем временем о появлении А-50 в Таганроге стало известно благодаря спутниковым фотоснимкам, полученным "Радио Свобода". Также сообщили, что самолет там замечали неоднократно – предыдущие случаи произошли в сентябре 2023 года и в середине февраля 2024 года.

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