Руководство российской Белгородской области заявляет о якобы атаке БпЛА по региону и гибели в результате двух людей.
Что известно о якобы атаке БпЛА на Белгородщину
Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил украинских военных в якобы атаке дронами по окрестностям села Рождественка.
Отмечается, что в атаке якобы участвовали три дрона-камикадзе.
Россияне сообщили, что в результате атаки дрона два человека погибли, третий - тяжело ранен. Также в результате атаки БПЛА была повреждена строительная техника.
Что известно о последствиях безумных потерь армией РФ авиации в Украине
По информации командующего Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Николая Олещука, после многочисленных потерь пилотов оккупационной армии в последнее время уже ведутся дискуссии о решениях военного руководства.
По его словам, российские военные преступники продолжают атаковать позиции ВСУ управляемыми авиабомбами, однако не решаются подлетать поближе к линии фронта.
Олещук отметил, что после значительных потерь – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами. А самолетов ДРЛВ до сих пор нет в Азовском море и других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.
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