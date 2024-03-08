Руководство российской Белгородской области заявляет о якобы атаке БпЛА по региону и гибели в результате двух людей.

Что известно о якобы атаке БпЛА на Белгородщину

Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил украинских военных в якобы атаке дронами по окрестностям села Рождественка.

Отмечается, что в атаке якобы участвовали три дрона-камикадзе.

Россияне сообщили, что в результате атаки дрона два человека погибли, третий - тяжело ранен. Также в результате атаки БПЛА была повреждена строительная техника.

Что известно о последствиях безумных потерь армией РФ авиации в Украине

По информации командующего Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Николая Олещука, после многочисленных потерь пилотов оккупационной армии в последнее время уже ведутся дискуссии о решениях военного руководства.

Ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы! – отмечает Олещук. Поделиться

По его словам, российские военные преступники продолжают атаковать позиции ВСУ управляемыми авиабомбами, однако не решаются подлетать поближе к линии фронта.

Олещук отметил, что после значительных потерь – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами. А самолетов ДРЛВ до сих пор нет в Азовском море и других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.