В РФ заявляют об атаке БпЛА по Белгородской области и погибших
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Проиcшествия
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В РФ заявляют об атаке БпЛА по Белгородской области и погибших

бавовна в Белгородской области
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Источник:  online.ua

Руководство российской Белгородской области заявляет о якобы атаке БпЛА по региону и гибели в результате двух людей.

Что известно о якобы атаке БпЛА на Белгородщину

Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил украинских военных в якобы атаке дронами по окрестностям села Рождественка.

Отмечается, что в атаке якобы участвовали три дрона-камикадзе.

Россияне сообщили, что в результате атаки дрона два человека погибли, третий - тяжело ранен. Также в результате атаки БПЛА была повреждена строительная техника.

Что известно о последствиях безумных потерь армией РФ авиации в Украине

По информации командующего Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Николая Олещука, после многочисленных потерь пилотов оккупационной армии в последнее время уже ведутся дискуссии о решениях военного руководства.

Ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы! – отмечает Олещук.

По его словам, российские военные преступники продолжают атаковать позиции ВСУ управляемыми авиабомбами, однако не решаются подлетать поближе к линии фронта.

Олещук отметил, что после значительных потерь – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами. А самолетов ДРЛВ до сих пор нет в Азовском море и других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.

По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" по поводу решений военного руководства – посылать их в один конец. Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения задач оккупантами будут только расти, когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага, - подчеркнул Олещук.

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