Россияне заявили о ракетной атаке на Белгород – фото и видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне заявили о ракетной атаке на Белгород – фото и видео

Атака
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Источник:  online.ua

Власти российского Белгорода заявили о ракетных обстрелах города. Сообщается о якобы погибших и нескольких раненых.

В РФ заявили о ракетных обстрелах Белгорода

В сети пишут, что был прилет в один из торговых центров. Также российские Telegram-каналы утверждают, что якобы по меньшей мере пятеро погибших и 18 пострадавших.

Оккупанты заявляют, что в городе выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, около 5 автомобилей повреждены обломками. Также поврежден один магазин и повреждены на территории одного из промышленных предприятий.

В Минобороны РФ уже заявили, что российская ПВО сбила 14 реактивных снарядов, летевших на Белгородскую область. В атаке оккупанты традиционно обвинили Украину.

Около 12:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — заявили в Минобороне.

Также россияне сообщают о прилете по стадиону школы на Спортивной улице.

Что известно о взрывах на территории РФ

7 февраля на территории Белгородской области РФ произошел новый пожар — вспыхнул один из местных заводов.

Согласно данным местных телеграмм-каналов, в 15:28 в регионе объявили воздушную тревогу из-за якобы ракетной опасности.

Сообщается, что был зафиксирован прилет по улице Коммунальная непосредственно в Белгороде.

Впоследствии стало известно, что ракета попала в котельную завода ЖБК-1, а также в цех метизов. После этого там вспыхнул пожар.

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