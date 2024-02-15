Росіяни заявили про ракетну атаку на Бєлгород — фото та відео

Влада російського Бєлгорода заявила про ракетний обстріл міста. Повідомляється про нібито загиблих та кількох поранених.

У РФ заявили про ракетний обстріл Бєлгорода

У мережі пишуть, що був "приліт" в один з торгових центрів. Також російські Telegram-канали стверджують, що нібито є щонайменше п'ятеро загиблих та 18 постраждалих.

Окупанти заявляють, що у місті вибиті вікна, пошкоджено покрівлі та паркан. У п'яти багатоквартирних будинках у кількох квартирах вибито вікна, близько 5 автомобілів пошкоджено уламками. Також пошкоджено один магазин та є пошкодження на території одного із промислових підприємств.

У Міноборони РФ вже заявили, що російська ППО збила 14 реактивних снарядів, які летіли на Бєлгородську область. В атаці окупанти традиційно звинуватили Україну.

Близько 12.30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір», — заявили в Мінобороні. Поширити

Також росіяни повідомляють про прильот по стадіону школи на Спортивній вулиці.

Що відомо про вибухи на території РФ

7 лютого на території Бєлгородської області РФ сталася нова пожежв — спалахнув один з місцевих заводів.

Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, о 15:28 в регіоні оголосили повітряну тривогу через нібито ракетну небезпеку.

Повідомляється, що був зафіксований “прильот” по вулиці Комунальна безпосередньо у Бєлгороді.

Згодом стало відомо, що ракета влучила у котельню заводу “ЖБК-1”, а також в цех металовиробів. Після того там спалахнула пожежа.