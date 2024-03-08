В РФ заявляють про атаку БпЛА на Бєлгородщину та загиблих

Керівництво російської Бєлгородської області заявляє про нібито атаку БпЛА по регіону та загибель внаслідок цього двох людей.

Що відомо про нібито атаку БпЛА на Бєлгородщину

Так, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив українських військових у нібито атаці дронами по околицях села Різдвянка.

Зазначається, що у атаці нібито брали участь три дрони-камікадзе.

Росіяни повідомили, що в результаті атаки дрона двоє людей загинули, третій - важко поранений. Також унаслідок атаки БПЛА було пошкоджено будівельну техніку.

Що відомо про наслідки шалених втрат армією РФ авіації в Україні

За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Миколи Олещука, після численних втрат пілотів окупаційної армії останнім часом вже ведуться дискусії щодо рішень військового керівництва.

Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи! - зазначає Олещук. Поширити

За його словами, російські військові злочинці продовжують атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами, однак не наважуються підлітати ближче до лінії фронту.

Олещук наголосив, що після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.