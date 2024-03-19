Белый дом выступил против идеи предоставления дополнительной помощи Украине в кредит

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что конгрессменам следует одобрить дополнительную помощь Украине, а не обсуждать идеи о предоставлении этого финансирования в кредит.

Что известно об идее предоставления дополнительной помощи Украине в кредит

Мы видим, как Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса в последние несколько месяцев. Поэтому единственный правильный вариант — это дать Украине то, в чем она нуждается: пакет дополнительного финансирования, — сказала Жан-Пьер во вторник на брифинге, имея в виду ранее одобренный Сенат США вариант помощи. Поделиться

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм во время своего визита в Киев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что наиболее вероятным способом предоставления американской помощи является беспроцентный кредит. Схожие идеи озвучивал ранее экспрезидент США Дональд Трамп.

Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд в феврале. Пакет предусматривает 60 млрд долларов для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи палестинцам в Газе.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон со своей стороны отказался рассматривать документ, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.

Помощь Украине от США

В США уже несколько месяцев не могут предоставить финансирование новой помощи Украине. Соответствующий законопроект "застрял" в Конгрессе.

Недавно Сенат США поддержал выделение в помощь Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд дол. Из них более 60 млрд долл. предусмотрено для Украины.

Для того чтобы такой законопроект вступил в силу, необходимо, чтобы его поддержали в Палате представителей США.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на голосование. Он хочет, чтобы помощь Украине рассматривали в привязке к деньгам в защиту границ от мигрантов.

При этом республиканцы Палаты начали разрабатывать собственный законопроект о помощи Украине. Он предполагает выделение части невоенной помощи в форме кредита.

Также вчера сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сейчас ищет варианты, как обеспечить принятие Конгрессом нового пакета американской помощи Украине. Вариантом может быть предоставление пособия в виде беспроцентного кредита, а не в форме гранта, как это было раньше.