Радник Байдена назвав найбільш реалістичний план допомоги США Україні

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 20 березня побував з неоголошеним візитом у Києві.
Білий дім розраховує на двопартійну підтримку пакету допомоги Україні
На пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком у Києві Салліван розповів, що у Білому домі розглядають схвалений Сенатом законопроєкт, який лежить у Палаті представників, основним для розблокування фінансування допомоги Україні.
Посадовець підкреслив, що питання схвалення допомоги Україні "вже зайняло дуже багато часу", але не став робити прогнозів щодо голосування.
Чому затримується допомога США
Прийнятий Сенатом законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд дол, з яких понад 60 млрд дол передбачено для України, "застряг" у Палаті представників..
Для того, щоб такий законопроєкт набув чинності, необхідно, щоб його підтримали у Палаті представників США і підписав Байден.
Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити його на голосування. Він хоче, щоб допомогу Україні розглядали у прив'язці до грошей на захист кордонів від мігрантів.
Водночас республіканці Палати почали розробляти власний законопроєкт щодо допомоги Україні. Він передбачає виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту або ленд-лізу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-