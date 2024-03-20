Радник Байдена назвав найбільш реалістичний план допомоги США Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Радник Байдена назвав найбільш реалістичний план допомоги США Україні

Джейк Салліван
Джерело:  Суспільне

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 20 березня побував з неоголошеним візитом у Києві.

Білий дім розраховує на двопартійну підтримку пакету допомоги Україні

На пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком у Києві Салліван розповів, що у Білому домі розглядають схвалений Сенатом законопроєкт, який лежить у Палаті представників, основним для розблокування фінансування допомоги Україні.

Я впевнений, що ми зможемо отримати сильну двопартійну підтримку при голосуванні Палати представників за допомогу Україні. Тому я не думаю, що ми маємо сьогодні говорити про план "Б".

 Джейк Салліван

 Джейк Салліван

Радник президента США з питань національної безпеки

Посадовець підкреслив, що питання схвалення допомоги Україні "вже зайняло дуже багато часу", але не став робити прогнозів щодо голосування.

Я не робитиму прогнозів про те, коли цей процес завершиться. Але ми працюємо над тим, щоб це зробити якнайшвидше. Президент Байден працює над цим кожного дня, щоб проштовхнути цей пакет у Палаті. Але я не можу зробити конкретних передбачень, — додав він.

Чому затримується допомога США

Прийнятий Сенатом законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд дол, з яких понад 60 млрд дол передбачено для України, "застряг" у Палаті представників..

Для того, щоб такий законопроєкт набув чинності, необхідно, щоб його підтримали у Палаті представників США і підписав Байден.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити його на голосування. Він хоче, щоб допомогу Україні розглядали у прив'язці до грошей на захист кордонів від мігрантів.

Водночас республіканці Палати почали розробляти власний законопроєкт щодо допомоги Україні. Він передбачає виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту або ленд-лізу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Сенаті США розкрили ціль додаткової допомоги Україні
Джек Рід
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. Республіканці в Конгресі США розглядають нову пропозицію
Конгрес США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден узгодив з Конгресом США законопроєкт про бюджет-2024
The White House
Байден

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?