Радник Байдена назвав найбільш реалістичний план допомоги США Україні

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 20 березня побував з неоголошеним візитом у Києві.

Білий дім розраховує на двопартійну підтримку пакету допомоги Україні

На пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком у Києві Салліван розповів, що у Білому домі розглядають схвалений Сенатом законопроєкт, який лежить у Палаті представників, основним для розблокування фінансування допомоги Україні.

Я впевнений, що ми зможемо отримати сильну двопартійну підтримку при голосуванні Палати представників за допомогу Україні. Тому я не думаю, що ми маємо сьогодні говорити про план "Б". Джейк Салліван Радник президента США з питань національної безпеки

Посадовець підкреслив, що питання схвалення допомоги Україні "вже зайняло дуже багато часу", але не став робити прогнозів щодо голосування.

Я не робитиму прогнозів про те, коли цей процес завершиться. Але ми працюємо над тим, щоб це зробити якнайшвидше. Президент Байден працює над цим кожного дня, щоб проштовхнути цей пакет у Палаті. Але я не можу зробити конкретних передбачень, — додав він. Поширити

Чому затримується допомога США

Прийнятий Сенатом законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд дол, з яких понад 60 млрд дол передбачено для України, "застряг" у Палаті представників..

Для того, щоб такий законопроєкт набув чинності, необхідно, щоб його підтримали у Палаті представників США і підписав Байден.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити його на голосування. Він хоче, щоб допомогу Україні розглядали у прив'язці до грошей на захист кордонів від мігрантів.