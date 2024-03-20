Советник Байдена назвал наиболее реалистичный план помощи США Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 марта побывал с необъявленным визитом в Киеве.
Белый дом рассчитывает на двухпартийную поддержку пакета помощи Украине
На пресс-конференции с руководителем ОП Андреем Ермаком в Киеве Салливан рассказал, что в Белом доме рассматривают одобренный Сенатом законопроект, лежащий в Палате представителей, основным для разблокирования финансирования помощи Украине.
Чиновник подчеркнул, что вопрос одобрения помощи Украине "уже занял очень много времени", но не стал делать прогнозов по голосованию.
Почему задерживается помощь США
Принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долл., из которых более 60 млрд долл. предусмотрено для Украины, "застрял" в Палате представителей.
Для того чтобы такой законопроект вступил в силу, необходимо, чтобы его поддержали в Палате представителей США и подписал Байден.
Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на голосование. Он хочет, чтобы помощь Украине рассматривали в привязке к деньгам в защиту границ от мигрантов.
В то же время республиканцы Палаты начали разрабатывать собственный законопроект о помощи Украине. Он предполагает выделение части невоенной помощи в форме кредита или ленд-лиза.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-