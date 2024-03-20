Советник Байдена назвал наиболее реалистичный план помощи США Украине
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Советник Байдена назвал наиболее реалистичный план помощи США Украине

Джейк Салливан
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Источник:  Суспільне

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 марта побывал с необъявленным визитом в Киеве.

Белый дом рассчитывает на двухпартийную поддержку пакета помощи Украине

На пресс-конференции с руководителем ОП Андреем Ермаком в Киеве Салливан рассказал, что в Белом доме рассматривают одобренный Сенатом законопроект, лежащий в Палате представителей, основным для разблокирования финансирования помощи Украине.

Я уверен, мы сможем получить сильную двухпартийную поддержку при голосовании Палаты представителей за помощь Украине. Поэтому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о плане "Б".

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности

Чиновник подчеркнул, что вопрос одобрения помощи Украине "уже занял очень много времени", но не стал делать прогнозов по голосованию.

Я не буду делать прогнозы о том, когда этот процесс завершится. Но мы работаем над тем, чтобы это сделать как можно быстрее. Президент Байден работает над этим каждый день, чтобы протолкнуть этот пакет в Палате. Но я не могу сделать конкретных предсказаний, — добавил он.

Почему задерживается помощь США

Принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долл., из которых более 60 млрд долл. предусмотрено для Украины, "застрял" в Палате представителей.

Для того чтобы такой законопроект вступил в силу, необходимо, чтобы его поддержали в Палате представителей США и подписал Байден.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на голосование. Он хочет, чтобы помощь Украине рассматривали в привязке к деньгам в защиту границ от мигрантов.

В то же время республиканцы Палаты начали разрабатывать собственный законопроект о помощи Украине. Он предполагает выделение части невоенной помощи в форме кредита или ленд-лиза.

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