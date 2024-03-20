Советник Байдена назвал наиболее реалистичный план помощи США Украине

Белый дом рассчитывает на двухпартийную поддержку пакета помощи Украине

На пресс-конференции с руководителем ОП Андреем Ермаком в Киеве Салливан рассказал, что в Белом доме рассматривают одобренный Сенатом законопроект, лежащий в Палате представителей, основным для разблокирования финансирования помощи Украине.

Я уверен, мы сможем получить сильную двухпартийную поддержку при голосовании Палаты представителей за помощь Украине. Поэтому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о плане "Б". Джейк Салливан Советник президента США по национальной безопасности

Чиновник подчеркнул, что вопрос одобрения помощи Украине "уже занял очень много времени", но не стал делать прогнозов по голосованию.

Я не буду делать прогнозы о том, когда этот процесс завершится. Но мы работаем над тем, чтобы это сделать как можно быстрее. Президент Байден работает над этим каждый день, чтобы протолкнуть этот пакет в Палате. Но я не могу сделать конкретных предсказаний, — добавил он. Поделиться

Почему задерживается помощь США

Принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долл., из которых более 60 млрд долл. предусмотрено для Украины, "застрял" в Палате представителей.

Для того чтобы такой законопроект вступил в силу, необходимо, чтобы его поддержали в Палате представителей США и подписал Байден.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на голосование. Он хочет, чтобы помощь Украине рассматривали в привязке к деньгам в защиту границ от мигрантов.