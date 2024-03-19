Байден согласовал с Конгрессом США законопроект о бюджете-2024

Законопроект о финансировании правительства США на текущий год скоро будет проголосован Конгрессом.
Байден договорился с Конгрессом насчет законопроекта о финансировании правительства США
Президент США Джо Байден согласовал с республиканцами и демократами в конгрессе законопроект о финансировании правительства США до конца финансового года, то есть до конца сентября
Об этом говорится в заявлении президента США о государственном финансировании, обнародованном на сайте Белого дома.
Самым острым вопросом этого законопроекта было обсуждение финансирования министерства внутренней безопасности США, в частности, из-за ситуации на южной границе США. Демократы и республиканцы по-разному подходят к решению вопроса нелегальной миграции.
По правилам палата представителей имеет три дня на рассмотрение законопроекта, прежде чем вынести его на голосование.
Ранее спикер Майк Джонсон заявлял, что приоритет для палаты представителей — утверждение бюджетного законодательства. Мол, только после этого он может вынести на рассмотрение законопроект о финансировании Украины и других партнеров.
Ситуация с пакетом помощи США
13 февраля сенат США окончательно утвердил закон, содержащий пакет помощи Украине.
16 февраля палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.
19 февраля президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект о помощи Украине. Встреча прошла 27 февраля.
1 марта после голосования в конгрессе Байден подписал закон, который временно продолжит финансирование федеральных учреждений, чтобы предотвратить правительственный шатдаун в государстве.
12 марта Белый дом объявил о предоставлении Украине военной помощи на 300 млн долл. Это первый пакет вооружений от Соединенных Штатов Америки в 2024 году.
Белый дом назвал лучшим способом поддержать Украину принятие двухпартийного законопроекта более чем на 60 млрд долл и призвал спикера Джонсона вынести документ на рассмотрение.
19 марта во время пресс-конференции по итогам заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что он будет продолжать сотрудничество со своими коллегами, чтобы помощь США Украине стала возможной.
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