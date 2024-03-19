Байден согласовал с Конгрессом США законопроект о бюджете-2024

Законопроект о финансировании правительства США на текущий год скоро будет проголосован Конгрессом.

Байден договорился с Конгрессом насчет законопроекта о финансировании правительства США

Президент США Джо Байден согласовал с республиканцами и демократами в конгрессе законопроект о финансировании правительства США до конца финансового года, то есть до конца сентября

Об этом говорится в заявлении президента США о государственном финансировании, обнародованном на сайте Белого дома.

Мы пришли к соглашению с лидерами Конгресса о дальнейших действиях по вопросу законопроектов о финансировании правительства до конца года. Палата представителей и Сенат сейчас работают над завершением разработки пакета, который можно быстро вынести на рассмотрение, и я немедленно подпишу его. Джо Байден Президент США

Самым острым вопросом этого законопроекта было обсуждение финансирования министерства внутренней безопасности США, в частности, из-за ситуации на южной границе США. Демократы и республиканцы по-разному подходят к решению вопроса нелегальной миграции.

По правилам палата представителей имеет три дня на рассмотрение законопроекта, прежде чем вынести его на голосование.

Ранее спикер Майк Джонсон заявлял, что приоритет для палаты представителей — утверждение бюджетного законодательства. Мол, только после этого он может вынести на рассмотрение законопроект о финансировании Украины и других партнеров.

Ситуация с пакетом помощи США

13 февраля сенат США окончательно утвердил закон, содержащий пакет помощи Украине.

14 февраля спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что в настоящее время республиканцы не планируют голосовать за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, ведь США должны позаботиться о своих проблемах, прежде чем решать их во всем мире. Поделиться

16 февраля палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

19 февраля президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект о помощи Украине. Встреча прошла 27 февраля.

1 марта после голосования в конгрессе Байден подписал закон, который временно продолжит финансирование федеральных учреждений, чтобы предотвратить правительственный шатдаун в государстве.

12 марта Белый дом объявил о предоставлении Украине военной помощи на 300 млн долл. Это первый пакет вооружений от Соединенных Штатов Америки в 2024 году.

Белый дом назвал лучшим способом поддержать Украину принятие двухпартийного законопроекта более чем на 60 млрд долл и призвал спикера Джонсона вынести документ на рассмотрение.

15 марта минобороны США раскритиковало инициативу Джонсона о поддержке Украины в виде кредита вместо принятия двухпартийного законопроекта с помощью более чем на 60 млрд долл. Поделиться

19 марта во время пресс-конференции по итогам заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что он будет продолжать сотрудничество со своими коллегами, чтобы помощь США Украине стала возможной.