В Конгрессе США нашли способ рассмотреть помощь Украине в обход спикера Джонсона

Уже на этой неделе в Конгрессе США может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине и другим партнерам в обход спикера Майка Джонсона.

Сбор подписей для рассмотрения законопроекта о помощи Украине

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик 6 марта во время прессбрифинга в Капитолии заявил, что это может произойти, если спикер Джонсон к тому времени не вынесет законопроект на рассмотрение.

Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-нибудь вынести в зал для голосования. Если Палата представителей не может прийти к консенсусу относительно законопроекта, который будет внесен на рассмотрение, альтернативой не может быть то, что Украина терпит поражение, а наша граница останется открытой. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Поделиться

Он отметил, что работает с офисом Джонсона, чтобы законопроект попал в Палату представителей через регулярные каналы.

Однако, если спикер откажется выполнить требования, сторонники законопроекта уже в пятницу на этой неделе начнут сбор подписей за петицию о голосовании в обход спикера.

Фицпатрик подчеркнул, что "очень уверен", что петиция может получить 218 подписей, необходимых для принятия.

Задержка помощи Украине от США

13 февраля Сенат США одобрил законопроект о международной помощи союзникам США - Украине, Израилю и Тайваню - на 93 млрд долларов.

Украине предусмотрено выделить 60 млрд долларов, Израилю - 14 млрд, 4,83 миллиарда - поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

9,15 млрд. предусматривается для гуманитарной помощи для гражданских в Газе, Западном берегу, Украине.

Чтобы пакет был одобрен, за него должна проголосовать Палата представителей, однако спикер Джонсон заявляет, что насущнее для США вопрос охраны южной границы и не ставит на голосование пакет помощи союзникам.

После принятия законопроекта его должен подписать президент Джо Байден.