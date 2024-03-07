В Конгрессе США нашли способ рассмотреть помощь Украине в обход спикера Джонсона

Уже на этой неделе в Конгрессе США может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине и другим партнерам в обход спикера Майка Джонсона.
Сбор подписей для рассмотрения законопроекта о помощи Украине
Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик 6 марта во время прессбрифинга в Капитолии заявил, что это может произойти, если спикер Джонсон к тому времени не вынесет законопроект на рассмотрение.
Он отметил, что работает с офисом Джонсона, чтобы законопроект попал в Палату представителей через регулярные каналы.
Однако, если спикер откажется выполнить требования, сторонники законопроекта уже в пятницу на этой неделе начнут сбор подписей за петицию о голосовании в обход спикера.
Фицпатрик подчеркнул, что "очень уверен", что петиция может получить 218 подписей, необходимых для принятия.
Задержка помощи Украине от США
13 февраля Сенат США одобрил законопроект о международной помощи союзникам США - Украине, Израилю и Тайваню - на 93 млрд долларов.
Украине предусмотрено выделить 60 млрд долларов, Израилю - 14 млрд, 4,83 миллиарда - поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.
9,15 млрд. предусматривается для гуманитарной помощи для гражданских в Газе, Западном берегу, Украине.
Чтобы пакет был одобрен, за него должна проголосовать Палата представителей, однако спикер Джонсон заявляет, что насущнее для США вопрос охраны южной границы и не ставит на голосование пакет помощи союзникам.
После принятия законопроекта его должен подписать президент Джо Байден.
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