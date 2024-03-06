В Палате представителей Конгресса США планируют представить альтернативный законопроект о помощи Украине.

Что известно об альтернативном законопроекте по помощи Украине

По словам руководителя внешнеполитического комитета Палаты представителей, республиканца Майкла Маккола, альтернативный проект помощи Украине планируют представить уже после 22 марта.

Маккол отметил, что проект помощи Украине будет представлен после решения Конгрессом вопроса финансирования американского правительства.

При этом он предположил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержит подобную инициативу.

House Foreign Affairs Chairman Michael McCaul, who is working on a foreign aid package with Ukraine money and border provisions, expressed confidence today that a bill will be on the floor after government funding is done on March 22.



Asked if Johnson has committed to that,… — Manu Raju (@mkraju) March 6, 2024

Известно, что Маккол принимал участие в доработке одобренного Сенатом законопроекта по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Он хотел вынести законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине до конца марта или в апреле.

Журналисты издания отмечают, что новый законопроект предусматривает выделение Украине, Израилю и Тайваню 66 миллиардов долларов на военные нужды.

При этом в законопроекте исключена гуманитарная помощь этим странам.

Также в документ добавят норму, согласно которой будет запрещен въезд в США нелегальных иммигрантов до тех пор, пока не будет достигнут оперативный контроль над границей.

Сенатский законопроект предусматривал более 60 млрд долларов только на финансирование помощи Украине.

Что из вооружений Украина сейчас нуждается больше всего

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас Украина нуждается в срочных решениях со стороны западных партнеров по получению систем ПВО.

Глава государства напомнил, что сегодня, 6 марта, он провел встречу с премьером Греции Кириакисом Мицотакисом в Одессе. Главным вопросом в ходе переговоров была оборона Украины и возможности активных действий и защиты.

Зеленский подчеркнул, что главный приоритет в переговорах с партнерами – противовоздушная оборона.