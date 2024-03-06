У Конгресі США анонсували альтернативний законопроект допомоги Україні

У Палаті представників Конгресу США планують представити альтернативний законопроект з допомоги Україні.

Що відомо про альтернатавний законопроект з допомоги Україні

За словами керівника зовнішньополітичного комітету Палати представників, республіканця Майкла Маккола, альтернативний проект з допомоги Україні планують представити вже після 22 березня.

Маккол зазначив, що проект з допомоги Україні буде представлено після вирішення Конгресом питання фінансування американського уряду.

При цьому він припустив, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримає таку ініціативу.

House Foreign Affairs Chairman Michael McCaul, who is working on a foreign aid package with Ukraine money and border provisions, expressed confidence today that a bill will be on the floor after government funding is done on March 22.



Asked if Johnson has committed to that,… — Manu Raju (@mkraju) March 6, 2024

Відомо, що Маккол брав участь у доопрацюванні схваленого Сенатом законопроекту з фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Він хотів винести законопроект про надання фінансової допомоги Україні до кінця березня, або у квітні.

Журналісти видання зазначають, що новий законопроект передбачає виділення Україні, Ізраїлю та Тайваню 66 мільярдів доларів на військові потреби.

При цьому у законопроекті виключена гуманітарна допомога цим країнам.

Також у документ додадуть норму, згідно з якою буде заборонено в'їзд до США нелегальних іммігрантів доти, доки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном.

Сенатський законопроект передбачав понад 60 млрд доларів лише на фінансування допомоги Україні.

Що з озброєнь Україна наразі потребує найбільше

За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україна потребує термінових рішень з боку західних партнерів щодо отримання систем ППО.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 6 березня, він провів зустріч із прем'єром Греції Кіріакісом Міцотакісом в Одесі. Головним питанням у ході переговорів була оборона України та можливості в активних діях та захисті.

Зеленський наголосив, що головний пріоритет у переговорах з партнерами - протиповітряна оборона.