У Конгресі США анонсували альтернативний законопроект допомоги Україні
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У Конгресі США анонсували альтернативний законопроект допомоги Україні

Конгрес США
Джерело:  CNN

У Палаті представників Конгресу США планують представити альтернативний законопроект з допомоги Україні. 

Що відомо про альтернатавний законопроект з допомоги Україні

За словами керівника зовнішньополітичного комітету Палати представників, республіканця Майкла Маккола, альтернативний проект з допомоги Україні планують представити вже після 22 березня.

Маккол зазначив, що проект з допомоги Україні буде представлено після вирішення Конгресом питання фінансування американського уряду.

При цьому він припустив, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримає таку ініціативу.

Відомо, що Маккол брав участь у доопрацюванні схваленого Сенатом законопроекту з фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Він хотів винести законопроект про надання фінансової допомоги Україні до кінця березня, або у квітні.

Журналісти видання зазначають, що новий законопроект передбачає виділення Україні, Ізраїлю та Тайваню 66 мільярдів доларів на військові потреби.

При цьому у законопроекті виключена гуманітарна допомога цим країнам.

Також у документ додадуть норму, згідно з якою буде заборонено в'їзд до США нелегальних іммігрантів доти, доки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном.

Сенатський законопроект передбачав понад 60 млрд доларів лише на фінансування допомоги Україні.

Що з озброєнь Україна наразі потребує найбільше

За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україна потребує термінових рішень з боку західних партнерів щодо отримання систем ППО.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 6 березня, він провів зустріч із прем'єром Греції Кіріакісом Міцотакісом в Одесі. Головним питанням у ході переговорів була оборона України та можливості в активних діях та захисті.

Зеленський наголосив, що головний пріоритет у переговорах з партнерами - протиповітряна оборона.

Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувало життя людей. Рішення потрібні зараз - не колись, а для людей, які щодня та щоночі витримують терористичні атаки, - наголосив Зеленський.

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