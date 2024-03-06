У Конгресі США анонсували альтернативний законопроект допомоги Україні

У Палаті представників Конгресу США планують представити альтернативний законопроект з допомоги Україні.
Що відомо про альтернатавний законопроект з допомоги Україні
За словами керівника зовнішньополітичного комітету Палати представників, республіканця Майкла Маккола, альтернативний проект з допомоги Україні планують представити вже після 22 березня.
Маккол зазначив, що проект з допомоги Україні буде представлено після вирішення Конгресом питання фінансування американського уряду.
При цьому він припустив, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримає таку ініціативу.
Відомо, що Маккол брав участь у доопрацюванні схваленого Сенатом законопроекту з фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Він хотів винести законопроект про надання фінансової допомоги Україні до кінця березня, або у квітні.
Журналісти видання зазначають, що новий законопроект передбачає виділення Україні, Ізраїлю та Тайваню 66 мільярдів доларів на військові потреби.
При цьому у законопроекті виключена гуманітарна допомога цим країнам.
Також у документ додадуть норму, згідно з якою буде заборонено в'їзд до США нелегальних іммігрантів доти, доки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном.
Сенатський законопроект передбачав понад 60 млрд доларів лише на фінансування допомоги Україні.
Що з озброєнь Україна наразі потребує найбільше
За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україна потребує термінових рішень з боку західних партнерів щодо отримання систем ППО.
Глава держави нагадав, що сьогодні, 6 березня, він провів зустріч із прем'єром Греції Кіріакісом Міцотакісом в Одесі. Головним питанням у ході переговорів була оборона України та можливості в активних діях та захисті.
Зеленський наголосив, що головний пріоритет у переговорах з партнерами - протиповітряна оборона.
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