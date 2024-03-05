За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, президент Володимир Зеленський ніколи не звертався із проханням щодо введення військ НАТО на територію України.

Що відомо про звернення Зеленського до США стосовно допомоги

Президент Зеленський не просить про це, він просто просить надати йому інструменти та можливості. Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну, - зазначив Кірбі. Поширити

Кірбі наголосив, що американський Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування для України, аби "ми могли продовжувати наше потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав, які зібрали США для підтримки України".

Президент Байден також від самого початку дуже чітко заявляв: американських військ, які воюватимуть на полі бою в межах України, не буде. І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби й спроможності, - наголосив Кірбі. Поширити

Що може допомогти Україні здобути перемогу у війні

За словами військового аналітика Владислава Селезньова у коментарі виданню “РБК-Україна”, посилення мобілізації та технологічний прорив можуть забезпечити досягнення українськими військовими перелому на фронті.

Аналітик зазначив, що наразі саме дефіцит високоточних озброєнь та брак досвідчених військових фахівців заважають українським військовим просуватись вперед.

Селезньов також зазначив, що нинішній рік не відзначиться проведенням контрнаступу з боку ЗСУ, адже протягом нього необхідно накопичити ресурси для перспективи подальших контратак.

Він зазначив, що для досягнення прориву українським військовим необхідна високоточна зброя, ракети, ронетехніка, техніка для розмінування, засоби радіоелектронної боротьби, дронові системи, стійкий зв'язок та верифікована розвідінформація.

Селезньов додав, що за допомогою окремих видів озброєнь без поєднання у компоненті із іншими прориву досягти буде неможливо.

Диво-зброї немає, а ті ж винищувачі F-16 або далекобійні ракети ATACMS докорінно ситуацію не змінять. Успіх на полі бою забезпечить лише від поєднання всього перерахованого, синхронізації та одночасного застосування, - наголошує аналітик. Поширити

За словами експерта Олександра Коваленка, усе це у купі можно назвати “технологічним проривом”.