Просил ли Зеленский США о введении войск НАТО в Украину — ответ Белого дома
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Политика
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Просил ли Зеленский США о введении войск НАТО в Украину — ответ Белого дома

Владимир Зеленский
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Источник:  online.ua

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, президент Владимир Зеленский никогда не обращался с просьбой о введении войск НАТО на территорию Украины.

Что известно об обращении Зеленского в США о помощи

Президент Зеленский не просит об этом, просто просит предоставить ему инструменты и возможности. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну, – отметил Кирби.

Кирби подчеркнул, что американский Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины, чтобы "мы могли продолжать наше мощное лидерство и поддержку в коалиции из более чем 50 государств, которые собрали США для поддержки Украины".

Президент Байден также с самого начала очень ясно заявлял: американских войск, которые будут воевать на поле боя в пределах Украины, не будет. И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он только просит о средствах и возможностях, - подчеркнул Кирби.

Что может помочь Украине одержать победу в войне

По словам военного аналитика Владислава Селезнева в комментарии "РБК-Украина", усиление мобилизации и технологический прорыв могут обеспечить достижение украинскими военными перелома на фронте.

Аналитик отметил, что именно дефицит высокоточных вооружений и нехватка опытных военных специалистов мешают украинским военным продвигаться вперед.

Селезнев также отметил, что нынешний год не ознаменуется проведением контрнаступления со стороны ВСУ, ведь в течение него необходимо накопить ресурсы для перспективы дальнейших контратак.

Он отметил, что для достижения прорыва украинским военным необходимо высокоточное оружие, ракеты, ронетехника, техника для разминирования, средства радиоэлектронной борьбы, дроновые системы, устойчивая связь и верифицированная развединформация.

Селезнев добавил, что с помощью отдельных видов вооружений без сочетания в компоненте с другими прорывами достичь будет невозможно.

Чудо-оружия нет, а те же истребители F-16 или дальнобойные ракеты ATACMS в корне ситуацию не изменят. Успех на поле боя обеспечит только сочетание всего перечисленного, синхронизации и одновременного применения, - отмечает аналитик.

По словам эксперта Александра Коваленко, все это в куче можно назвать "технологическим прорывом".

Нужны не только боеприпасы, о которых говорят. Но и авиация, и широкая номенклатура ракет, от дальнобойных ATACMS и Taurus, до AGM-158 JASSM для самолетов F-16 и так далее. Танки, бронемашины, комплексы РЭБ – все, что нужно для боевых действий. И главное – технологическое преимущество. Пока мы в ситуации, когда переломить ход войны может только та сторона, которая достигнет технологического прорыва. У России его не произойдет, у нее нет такой возможности. А у партнеров Украины есть необходимый ресурс, так что все зависит от них, – отмечает аналитик.

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