По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, президент Владимир Зеленский никогда не обращался с просьбой о введении войск НАТО на территорию Украины.
Что известно об обращении Зеленского в США о помощи
Кирби подчеркнул, что американский Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины, чтобы "мы могли продолжать наше мощное лидерство и поддержку в коалиции из более чем 50 государств, которые собрали США для поддержки Украины".
Что может помочь Украине одержать победу в войне
По словам военного аналитика Владислава Селезнева в комментарии "РБК-Украина", усиление мобилизации и технологический прорыв могут обеспечить достижение украинскими военными перелома на фронте.
Аналитик отметил, что именно дефицит высокоточных вооружений и нехватка опытных военных специалистов мешают украинским военным продвигаться вперед.
Селезнев также отметил, что нынешний год не ознаменуется проведением контрнаступления со стороны ВСУ, ведь в течение него необходимо накопить ресурсы для перспективы дальнейших контратак.
Он отметил, что для достижения прорыва украинским военным необходимо высокоточное оружие, ракеты, ронетехника, техника для разминирования, средства радиоэлектронной борьбы, дроновые системы, устойчивая связь и верифицированная развединформация.
Селезнев добавил, что с помощью отдельных видов вооружений без сочетания в компоненте с другими прорывами достичь будет невозможно.
По словам эксперта Александра Коваленко, все это в куче можно назвать "технологическим прорывом".
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