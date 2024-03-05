В США слили в сеть секретные данные о войне РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В США слили в сеть секретные данные о войне РФ против Украины

ВПС США
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Источник:  online.ua

2 марта в Штатах был задержан подполковник армии США в отставке. Его подозревают в незаконном разглашении секретной информации о национальной обороне и российско-украинской войне на сайте знакомств.

Секретные данные о войне РФ против Украины слили в свободный доступ

Как сообщает Минюст США, речь идет о 63-летнем Дэвиде Франклине Слейтере.

Еще недавно он являлся гражданским сотрудником ВВС США при Стратегическом командовании США (USSTRATCOM).

Удалось узнать, что он якобы общался с лицом, выдававшим себя украинкой и присылал секретные документы Пентагона о российско-украинской войне.

Американские власти признают, что Слейтер имел доступ к государственной тайне.

На лиц, имеющих доступ к сверхсекретной информации, возложены определенные обязанности. Обвинения против г-на Слейтера ставят вопрос о том, предал ли он эти обязанности, — объяснила прокурор округа Небраска Сьюзан Лер.

Как отмечают в Минюст США, лицо, выдававшее себя за гражданку Украины на сайте знакомств, постоянно просило предоставлять ему конфиденциальную, непубличную, закрытую и засекреченную информацию и называло Слейтера в своих сообщениях "любимым тайным информатором" и "тайным агентом".

Просьбы новой “любимой” Слейтер никоим образом не насторожили, и он действительно предоставлял ей засекреченные данные, в том числе касающиеся военных объектов и российского военного потенциала, связанного с вторжением России в Украину.

Как выглядела переписка подполковника армии США в отставке с его “любимой”:

  • "Дорогой, а что показывают на экранах в специальной комнате? Это очень интересно…”

  • “ Дорогой Дэйв, есть ли у НАТО и Байдена тайный план, как нам помочь?"

  • "Дейвей, прекрасно, что ты первым получаешь информацию о (конкретной стране). Надеюсь, ты мне сразу расскажешь? Ты мой секретный агент. С любовью".

  • "Мой милый Дэйв, спасибо за ценную информацию, это прекрасно, что два чиновника из США едут в Киев".

Согласно последним данным, Слейтеру грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 250 тысяч долларов за каждое обвинение в сговоре с целью передачи информации, которая является государственной тайной.

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