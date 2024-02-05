Бундесвер оптимистично настроен по поводу возможностей Сил обороны Украины нанести поражение российской армии, учитывая то оружие, которое Украина получает от партнеров.
Украина имеет более точное оружие, чем Россия
В интервью радио RND глава Спецштаба по Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг сказал, что Бундесвер уверен в том, что могут сделать украинские Вооруженные силы, потому что там уверены в ценности поддержки, в единстве партнеров Украины, работающих для достижение желаемого результата.
Он отметил, что сейчас Украина и РФ ведут интенсивные действия и где-то воюют за каждый метр — пехотой и танками, беспилотниками, артиллерией, а также дальнобойными средствами.
На вопрос, когда война закончится, немецкий генерал ответил:
Украине нужно мобилизовать больше людей
Фрейдинг считает, что Украине нужна мобилизация для пополнения потерь на поле боя и возобновления боевых подразделений.
По его словам, что мобилизация также нужна, поскольку некоторые подразделения ВСУ находятся на фронте уже 24 месяца и их придется восстанавливать.
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