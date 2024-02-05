Бундесвер оптимистично настроен по поводу возможностей Сил обороны Украины нанести поражение российской армии, учитывая то оружие, которое Украина получает от партнеров.

Украина имеет более точное оружие, чем Россия

В интервью радио RND глава Спецштаба по Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг сказал, что Бундесвер уверен в том, что могут сделать украинские Вооруженные силы, потому что там уверены в ценности поддержки, в единстве партнеров Украины, работающих для достижение желаемого результата.

Он отметил, что сейчас Украина и РФ ведут интенсивные действия и где-то воюют за каждый метр — пехотой и танками, беспилотниками, артиллерией, а также дальнобойными средствами.

Большинство систем, которые сейчас использует Украина, намного точнее своей эффективности, чем российские. Это также означает, что вам нужно меньше боеприпасов. И только из Германии в этом году мы, пожалуй, сможем увеличить поставки артиллерийских боеприпасов более чем вдвое. Однако поставка боеприпасов остается центральным вопросом поддержки со стороны Запада, — сказал Фрейдинг. Поделиться

На вопрос, когда война закончится, немецкий генерал ответил:

Это закончится, когда Украина выиграет. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны оставаться руководящим принципом политических действий, — добавил Фрейдинг. Поделиться

Украине нужно мобилизовать больше людей

Фрейдинг считает, что Украине нужна мобилизация для пополнения потерь на поле боя и возобновления боевых подразделений.

Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат — хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем судить, — сказал он. Поделиться

По его словам, что мобилизация также нужна, поскольку некоторые подразделения ВСУ находятся на фронте уже 24 месяца и их придется восстанавливать.