Бундесвер оптимістично налаштований щодо можливостей Сил оборони України завдати поразки російській армії з огляду на ту зброю, яку Україна отримує від партнерів.
Україна має більше точної зброї, ніж Росія
В інтерв’ю радіо RND голова Спецштабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг сказав, що Бундесвер впевнений в тому, що можуть зробити українські Збройні сили, тому що там впевнені в цінності підтримки, в єдності партнерів України, які працюють для досягнення бажаного результату.
Він зазначив, що наразі Україна та РФ ведуть інтенсивні дії й десь воюють за кожен метр — піхотою і танками, безпілотниками, артилерією, а також далекобійними засобами.
На запитання, коли закінчиться війна, німецький генерал відповів:
Україні потрібно мобілізувати більше людей
Фройдінг вважає, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.
За його словами, що мобілізація також потрібна, оскільки деякі з підрозділів ЗСУ перебувають на фронті вже 24 місяці і їх доведеться відновлювати.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-