Війна закінчиться, коли Україна переможе Росію — генерал Бундесверу
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна закінчиться, коли Україна переможе Росію — генерал Бундесверу

Крістіан Фройдінг
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Джерело:  RND

Бундесвер оптимістично налаштований щодо можливостей Сил оборони України завдати поразки російській армії з огляду на ту зброю, яку Україна отримує від партнерів.

Україна має більше точної зброї, ніж Росія

В інтерв’ю радіо RND голова Спецштабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг сказав, що Бундесвер впевнений в тому, що можуть зробити українські Збройні сили, тому що там впевнені в цінності підтримки, в єдності партнерів України, які працюють для досягнення бажаного результату.

Він зазначив, що наразі Україна та РФ ведуть інтенсивні дії й десь воюють за кожен метр — піхотою і танками, безпілотниками, артилерією, а також далекобійними засобами.

Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І лише з Німеччини цього року ми, мабуть, зможемо збільшити поставки артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі. Однак, постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки з боку Заходу, — сказав Фройдінг.

На запитання, коли закінчиться війна, німецький генерал відповів:

Це закінчиться, коли Україна її виграє. Територіальна цілісність і суверенітет України мають залишатися керівним принципом політичних дій, — додав Фройдінг.

Україні потрібно мобілізувати більше людей

Фройдінг вважає, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів — хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо судити, — сказав він.

За його словами, що мобілізація також потрібна, оскільки деякі з підрозділів ЗСУ перебувають на фронті вже 24 місяці і їх доведеться відновлювати.

Тип і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому демографічна ситуація в Україні також відіграє певну роль, — сказав генерал.

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