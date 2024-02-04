У Британії визнали свою неготовність до війни "високої інтенсивності"

Дедалі більше аналітиків та навіть західних лідерів заявляють, що ймовірність нападу Росії на інші країни - вкрай висока. На цьому тлі офіційний Лондон зізнався, що має серйозні проблеми зі своїми збройними силами.

Що не так з британською армією та чому вона не готова до війни

Як повідомляє редакція BBC, невтішні висновки щодо стану збройних сил Великої Британії викладені у звіті комітету з питань оборони Палати громад.

Одна з ключових проблем полягає в тому, що британські військові залишають лави ЗС швидше, ніж їх вдається набрати, і "пропозицію" для них потрібно покращити.

За словами британських депутатів, "порочне коло" потрібно було б розірвати, щоб країна мала сили та ресурси для боротьби з більш серйозними загрозами.

У Міноборони Великої Британії вважають, що пріоритетом має бути збільшення набору та покращення утримання солдатів.

Як уже згадувалося раніше, ще минулого місяця генерал сер Патрік Сандерс, голова армії та колишній начальник Генерального штабу, закликав країну підготувати добровольчу "громадянську армію".

На його переконання, Лондон має готуватися до ведення сухопутної війни, а це означає, що збільшення кількості резервістів не зможе розв'язати проблему.

Сандерс наголосив на загрозі з боку Росії після її вторгнення в Україну та вказав на кроки, які вживають інші європейські країни, щоб поставити своє населення у "бойовий стан". Він також закликав зробити більше для оснащення та модернізації Збройних сил.

Лондон стурбований високою ймовірністю нападу РФ на його союзників

На переконання британських експертів, які складають прогнози для міністрів країни, ймовірність того, що РФ нападе на одного з союзників Лондона в найближчі два роки, сягає 25%.

Командувач армії Великої Британії офіційно підтвердив, що в разі початку війни з Москвою доведеться мобілізувати цивільних.