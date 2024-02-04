В Британии признали свою неготовность к войне "высокой интенсивности"

Все больше аналитиков и даже западных лидеров заявляют, что вероятность нападения России на другие страны очень высока. На этом фоне официальный Лондон признал, что испытывает серьезные проблемы со своими вооруженными силами.

Что не так с британской армией и почему она не готова к войне

Как сообщает редакция BBC, неутешительные выводы о состоянии вооруженных сил Великобритании изложены в отчете комитета по обороне Палаты общин.

Одна из ключевых проблем состоит в том, что британские военные покидают ряды ВС быстрее, чем их удается набрать, и "предложение" для них нужно улучшить.

По словам британских депутатов, "порочный круг" следовало бы разорвать, чтобы страна имела силы и ресурсы для борьбы с более серьезными угрозами.

В Минобороны Великобритании считают, что приоритетом должно быть увеличение набора и улучшение содержания солдат.

Как уже упоминалось ранее, еще в прошлом месяце генерал сэр Патрик Сандерс, глава армии и бывший начальник Генерального штаба, призвал страну подготовить добровольческую "гражданскую армию".

По его убеждению, Лондон должен готовиться к ведению сухопутной войны, а это означает, что увеличение количества резервистов не сможет решить проблему.

Сандерс отметил угрозу со стороны России после ее вторжения в Украину и указал на шаги, предпринимаемые другими европейскими странами, чтобы перевести свое население в "боевое состояние". Он также призвал сделать больше для оснащения и модернизации вооруженных сил.

Лондон озабочен высокой вероятностью нападения РФ на его союзников

По убеждению британских экспертов, составляющих прогнозы для министров страны, вероятность того, что РФ нападет на одного из союзников Лондона в ближайшие два года - примерно 25%.

Командующий армией Великобритании официально подтвердил, что в случае начала войны с Москвой придется мобилизовать гражданских.