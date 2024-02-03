Попри те, що ситуація на фронті стрімко не розвивається, ЗСУ вдається успішно знищувати Чорноморський флот РФ. Як стверджує видання Bild, Україні вдалося знищити щонайменше 20% ворожого флоту.
Україна невпинно знищує ЧФ РФ
Як стверджує експерт видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репке, йому відомо про щонайменше 20% знищених російських суден.
Що важливо розуміти, офіційний Київ, а також Велика Британія, раніше заявляли про чверть потоплених ворожих кораблів.
Юліан Репке звертає увагу на те, що навесні 2022 року Чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його "непереможним".
За словами історика Яна Берендса із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері, на загальному історичному тлі Росію не можна назвати легендарною військово-морською державою.
Він також наголосив, що головним козирем країни-агресорки завжди була армія, а не флот.
Зеленський уперше відреагував на знищення російського ракетного катера “Івановець”
Нещодавно розвідникам ГУР вдалося успішно потопити ворожий ракетний катер “Івановець”, який знаходився в окупованому Криму.
Цю операцію уже прокоментував глава держави Володимир Зеленський.
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