Попри те, що ситуація на фронті стрімко не розвивається, ЗСУ вдається успішно знищувати Чорноморський флот РФ. Як стверджує видання Bild, Україні вдалося знищити щонайменше 20% ворожого флоту.

Україна невпинно знищує ЧФ РФ

Як стверджує експерт видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репке, йому відомо про щонайменше 20% знищених російських суден.

Що важливо розуміти, офіційний Київ, а також Велика Британія, раніше заявляли про чверть потоплених ворожих кораблів.

Юліан Репке звертає увагу на те, що навесні 2022 року Чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його "непереможним".

Але після знищення крейсера "Москва" флот назавжди відійшов від берегів України. Загалом із того часу у відкритому морі та в доках було знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі, - наголошує німецький експерт. Поширити

За словами історика Яна Берендса із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері, на загальному історичному тлі Росію не можна назвати легендарною військово-морською державою.

Він також наголосив, що головним козирем країни-агресорки завжди була армія, а не флот.

Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну 1854 року і після революції 1918 року. Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють нестачу сучасних технологій та непрофесіоналізм моряків, - підкрелсив експерт.

Зеленський уперше відреагував на знищення російського ракетного катера “Івановець”

Нещодавно розвідникам ГУР вдалося успішно потопити ворожий ракетний катер “Івановець”, який знаходився в окупованому Криму.

Цю операцію уже прокоментував глава держави Володимир Зеленський.