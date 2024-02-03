Несмотря на то, что ситуация на фронте стремительно не развивается, ВСУ удается успешно уничтожать Черноморский флот РФ. Как утверждает издание Bild, Украине удалось уничтожить не менее 20% вражеского флота.
Украина постоянно уничтожает ЧФ РФ
Как утверждает эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, ему известно о по меньшей мере 20% уничтоженных российских судов.
Что важно понимать, официальный Киев, а также Великобритания ранее заявляли о четверти потопленных вражеских кораблей.
Юлиан Репке обращает внимание на то, что весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей, а российская пропаганда называла его "непобедимым".
По словам историка Яна Берендса из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере, на общем историческом фоне Россию нельзя назвать легендарным военно-морским государством.
Он также подчеркнул, что главным козырем страны-агрессорки всегда была армия, а не флот.
Зеленский впервые отреагировал на уничтожение российского ракетного катера "Ивановец"
Недавно разведчикам ГУР удалось успешно потопить вражеский ракетный катер “Ивановец”, который находился в оккупированном Крыму.
Эту операцию уже прокомментировал глава государства Владимир Зеленский.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-