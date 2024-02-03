Несмотря на то, что ситуация на фронте стремительно не развивается, ВСУ удается успешно уничтожать Черноморский флот РФ. Как утверждает издание Bild, Украине удалось уничтожить не менее 20% вражеского флота.

Украина постоянно уничтожает ЧФ РФ

Как утверждает эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, ему известно о по меньшей мере 20% уничтоженных российских судов.

Что важно понимать, официальный Киев, а также Великобритания ранее заявляли о четверти потопленных вражеских кораблей.

Юлиан Репке обращает внимание на то, что весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей, а российская пропаганда называла его "непобедимым".

Но после уничтожения крейсера "Москва" флот навсегда отошел от берегов Украины. В общей сложности с того времени в открытом море и в доках было уничтожено 13 кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе, - отмечает немецкий эксперт. Поделиться

По словам историка Яна Берендса из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере, на общем историческом фоне Россию нельзя назвать легендарным военно-морским государством.

Он также подчеркнул, что главным козырем страны-агрессорки всегда была армия, а не флот.

Это касается и Черного моря, где они затопили часть флота во время Крымской войны 1854 года и после революции 1918 года. Успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 года иллюстрируют нехватку современных технологий и непрофессионализм моряков, - подчеркнул эксперт.

Зеленский впервые отреагировал на уничтожение российского ракетного катера "Ивановец"

Недавно разведчикам ГУР удалось успешно потопить вражеский ракетный катер “Ивановец”, который находился в оккупированном Крыму.

Эту операцию уже прокомментировал глава государства Владимир Зеленский.