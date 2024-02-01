Як вважає очільник ГУР Кирило Буданов, наступні шість місяців будуть цікавими. Окрім того, він наголосив, що наступ російських загарбників завершиться на лінії фронту.

Буданов пояснив, як закінчиться війна РФ проти України

На переконання шефа української розвідки, у цій війні можливий лише один фінал — перемога України.

Окрім того, глава ГУР попередив, що наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки протягом цього періоду закінчиться поточний наступ Росії на лінії фронту.

Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться. Поверненням втраченого, - підкреслив Кирило Буданов. Поширити

Він також звернув увагу на те, що цивільне населення Росії нарешті побачили реальну картину війни.

Громадяни РФ спостерігають за вибухами на нафтобазах, зруйнованими будівлями заводів та фабрик тощо. Усе це корисно.

Що важливо знати про ситуацію на полі бою

За словами Кирила Буданова, найважливішими із потреб Збройних сил України залишаються артилерійські системи та боєприпаси.

Що важливо розуміти, їхня кількість ― один із ключових факторів у війні з терористичною Росією.

Окрім того, наголошується, що у безпілотних системах Росія та Україна більш-менш рівні.

Кожна сторона намагається удосконалити свої можливості.