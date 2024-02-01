Буданов описал единственный путь завершения российско-украинской войны
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов описал единственный путь завершения российско-украинской войны

Кирилл Буданов
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Источник:  CNN

Как считает глава ГУР Кирилл Буданов, следующие шесть месяцев будут интересны. Кроме того, он подчеркнул, что наступление российских захватчиков завершится на линии фронта.

Буданов объяснил, как закончится война РФ против Украины

По мнению шефа украинской разведки, в этой войне возможен только один финал — победа Украины.

Кроме того, глава ГУР предупредил, что следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в течение этого периода закончится текущее наступление России на линии фронта.

Установление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного, – подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также обратил внимание на то, что гражданское население России наконец-то увидело реальную картину войны.

Граждане РФ наблюдают за взрывами на нефтебазах, разрушенными постройками заводов и фабрик и т.д. Всё это полезно.

Что важно знать о ситуации на поле боя

По словам Кирилла Буданова, наиболее важными из потребностей Вооруженных сил Украины остаются артиллерийские системы и боеприпасы.

Что важно понимать, их количество – один из ключевых факторов в войне с террористической Россией.

Кроме того, сообщается, что в беспилотных системах Россия и Украина более-менее равны.

Каждая сторона пытается усовершенствовать свои возможности.

Штурмовые самолеты А-10 могли значительно усилить Украину на переднем крае. Хотя в Америке время от времени дискутируют об их снятии с вооружения и замене более новыми бортами, штурмовики А-10 имеют репутацию эффективных в борьбе с бронетехникой, полученную, в частности, во время войны в Персидском заливе. Они действительно могут помочь нанести военное поражение России, - подчеркнул Кирилл Буданов.

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