Как считает глава ГУР Кирилл Буданов, следующие шесть месяцев будут интересны. Кроме того, он подчеркнул, что наступление российских захватчиков завершится на линии фронта.

Буданов объяснил, как закончится война РФ против Украины

По мнению шефа украинской разведки, в этой войне возможен только один финал — победа Украины.

Кроме того, глава ГУР предупредил, что следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в течение этого периода закончится текущее наступление России на линии фронта.

Установление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного, – подчеркнул Кирилл Буданов. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что гражданское население России наконец-то увидело реальную картину войны.

Граждане РФ наблюдают за взрывами на нефтебазах, разрушенными постройками заводов и фабрик и т.д. Всё это полезно.

Что важно знать о ситуации на поле боя

По словам Кирилла Буданова, наиболее важными из потребностей Вооруженных сил Украины остаются артиллерийские системы и боеприпасы.

Что важно понимать, их количество – один из ключевых факторов в войне с террористической Россией.

Кроме того, сообщается, что в беспилотных системах Россия и Украина более-менее равны.

Каждая сторона пытается усовершенствовать свои возможности.