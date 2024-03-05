У США злили в мережу секретні дані про війну РФ проти України

2 березня у Штатах затримали підполковника армії США у відставці. Його підозрюють у незаконному розголошенні секретної інформації про національну оборону та російсько-українську війну на сайті знайомств.
Секретні дані про війну РФ проти України злили у вільний доступ
Як повідомляє Мін’юст США, йдеться про 63-річного Девіда Франкліна Слейтера.
Ще нещодавно він був цивільним співробітником ВПС США при Стратегічному командуванні США (USSTRATCOM).
Вдалося дізнатися, що він нібито спілкувався з особою, яка видавала себе українку і надсилав секретні документи Пентагону про російсько-українську війну.
Американська влада визнає, що Слейтер мав доступ до державної таємниці.
Як зазначають у Мін’юст США, особа, яка видавала себе за громадянинку України на сайті знайомств, постійно просила надавати їй конфіденційну, непублічну, закриту і засекречену інформацію і називала Слейтера у своїх повідомленнях "коханим таємним інформатором" і "таємним агентом".
Прохання “коханої” Слейтер жодним чином не насторожили і він дійсно надавав їй засекречені дані, зокрема й ті, що стосувалися військових об'єктів і російського військового потенціалу, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну.
Як виглядало листування підполковника армії США у відставці з його “коханою”:
"Дорогий, а що показують на екранах у спеціальній кімнаті? Це дуже цікаво…”
“Любий Дейве, чи є у НАТО і Байдена таємний план, як нам допомогти?”
"Дейве, чудово, що ти першим отримуєш інформацію про (конкретну країну). Сподіваюся, ти мені одразу розповіси? Ти мій секретний агент. З любов'ю".
“Мій милий Дейве, дякую за цінну інформацію, це чудово, що два посадовці зі США їдуть до Києва”.
Згідно з останніми даними, Слейтеру загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення, а також штраф в розмірі до 250 тисяч доларів за кожне звинувачення у змові з метою передачі інформації, що становить державну таємницю.
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