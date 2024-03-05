У США злили в мережу секретні дані про війну РФ проти України

2 березня у Штатах затримали підполковника армії США у відставці. Його підозрюють у незаконному розголошенні секретної інформації про національну оборону та російсько-українську війну на сайті знайомств.

Секретні дані про війну РФ проти України злили у вільний доступ

Як повідомляє Мін’юст США, йдеться про 63-річного Девіда Франкліна Слейтера.

Ще нещодавно він був цивільним співробітником ВПС США при Стратегічному командуванні США (USSTRATCOM).

Вдалося дізнатися, що він нібито спілкувався з особою, яка видавала себе українку і надсилав секретні документи Пентагону про російсько-українську війну.

Американська влада визнає, що Слейтер мав доступ до державної таємниці.

На осіб, які мають доступ до надсекретної інформації, покладено певні обов'язки. Звинувачення проти пана Слейтера ставлять питання про те, чи зрадив він ці обов'язки, — пояснила прокурорка округу Небраска Сьюзан Лер. Поширити

Як зазначають у Мін’юст США, особа, яка видавала себе за громадянинку України на сайті знайомств, постійно просила надавати їй конфіденційну, непублічну, закриту і засекречену інформацію і називала Слейтера у своїх повідомленнях "коханим таємним інформатором" і "таємним агентом".

Прохання “коханої” Слейтер жодним чином не насторожили і він дійсно надавав їй засекречені дані, зокрема й ті, що стосувалися військових об'єктів і російського військового потенціалу, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну.

Як виглядало листування підполковника армії США у відставці з його “коханою”:

"Дорогий, а що показують на екранах у спеціальній кімнаті? Це дуже цікаво…”

“Любий Дейве, чи є у НАТО і Байдена таємний план, як нам допомогти?”

"Дейве, чудово, що ти першим отримуєш інформацію про (конкретну країну). Сподіваюся, ти мені одразу розповіси? Ти мій секретний агент. З любов'ю".

“Мій милий Дейве, дякую за цінну інформацію, це чудово, що два посадовці зі США їдуть до Києва”.