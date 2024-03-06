Конгресмени США від обох партій закликали Пентагон передати Україні ATACMS

Група конгресменів від обох партій звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети далекобійні ATACMS дальністю пострілу 300 км.

Заклик надати Україні ATACMS

Про це повідомляє народний депутат України Єгор Чернєв з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, який опублікував копію заяви конгресменів.

У заяві конгресмени закликають передати Києву ракети ATACMS, а також просять главу Пентагону допомогти вирішити проблему нестачі боєприпасів для України та дати детальне пояснення причин, якщо існують перешкоди для негайного виконання цих запитів або їхнього розгляду.

Заяву підписали члени Палати представників Майкл Тернер, Джеральд Конноллі, Бретт Гатрі, Лінда Санчез, Ніл Данн, Брендан Бойл, Енн Вагнер, Рік Ларсен, Браян Фіцпатрік, Дональд Норкросс та Річ Маккормік.

Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал – спробуємо його забезпечити, — зазначив нардеп Чернєв . Поширити

Він додав, що минулого разу саме так спрацювала схема з танками Leopard після анонсу передачі Україні американських танків Abrams.

Підтримка в Конгресі по цьому питанню у нас є. Чекаємо, що відповість Білий дім та Пентагон. Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно, — додав депутат. Поширити

ATACMS для України

Під час пресконференції 25 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ATACMS, після останніх переговорів із західними партнерами.

Дійсно, ми дуже довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів узагальнено. Я знаходжусь у позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї Володимир Зеленський президент України

Він уточнив, що йдеться про отримання ATACMS дальності дії 300 км.

У лютому телеканал NBC News з посиланням на високопосадовців США передавав, що в адміністрації Джо Байдена працюють над наданням Україні ракет великої дальності ATACMS.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року Україна отримала ATACMS старої модифікації і середньої дальності на 165 км.