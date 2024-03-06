Конгресмени США від обох партій закликали Пентагон передати Україні ATACMS

Група конгресменів від обох партій звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети далекобійні ATACMS дальністю пострілу 300 км.
Заклик надати Україні ATACMS
Про це повідомляє народний депутат України Єгор Чернєв з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, який опублікував копію заяви конгресменів.
У заяві конгресмени закликають передати Києву ракети ATACMS, а також просять главу Пентагону допомогти вирішити проблему нестачі боєприпасів для України та дати детальне пояснення причин, якщо існують перешкоди для негайного виконання цих запитів або їхнього розгляду.
Заяву підписали члени Палати представників Майкл Тернер, Джеральд Конноллі, Бретт Гатрі, Лінда Санчез, Ніл Данн, Брендан Бойл, Енн Вагнер, Рік Ларсен, Браян Фіцпатрік, Дональд Норкросс та Річ Маккормік.
Він додав, що минулого разу саме так спрацювала схема з танками Leopard після анонсу передачі Україні американських танків Abrams.
ATACMS для України
Під час пресконференції 25 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ATACMS, після останніх переговорів із західними партнерами.
Він уточнив, що йдеться про отримання ATACMS дальності дії 300 км.
У лютому телеканал NBC News з посиланням на високопосадовців США передавав, що в адміністрації Джо Байдена працюють над наданням Україні ракет великої дальності ATACMS.
Нагадаємо, що наприкінці 2022 року Україна отримала ATACMS старої модифікації і середньої дальності на 165 км.
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